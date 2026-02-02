Polici i Durrësit aksidenton me vdekje një grua, arrestohet nga AMP

Një aksident i rëndë rrugor i ka marrë jetën mëngjesin e kësaj të hëne një gruaje në aksin Nikël–Larushk.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 05:45, kur një automjet, i drejtuar nga një punonjës policie, ka humbur kontrollin dhe ka përplasur një këmbësore, e identifikuar me inicialet N.Ç., e cila ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.
Pas ngjarjes, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Durrës–Kavajë) ka reaguar me një komunikatë zyrtare, ku bën me dije se ka arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë E.B., me detyrë trupë shërbimi në Patrullën e Përgjithshme pranë Komisariatit të Policisë Krujë.
Sipas AMP-së, punonjësi i policisë dyshohet për kryerjen e veprës penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, e parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal. Materialet proceduriale janë referuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme hetimore.

