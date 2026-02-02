Jonida Shehu emërohet këshilltare për mediat në Kryeministri!

Gazetarja, Jonida Shehu ka nisur një etapë të re në karrierën e saj.
Pas një përvojë të gjatë si gazetare dhe moderatore, Shehu është emëruar këshilltare për mediat në Kryeministri.
Emërimi i saj u prezantua këtë të hënë në mbledhjen e grupit të PS-së që u zhvillua në kryesinë e Kuvendit.
Mbledhja nisi në orën 11:15, ku kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla njoftoi emërimin.
