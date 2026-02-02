I riu shqiptar fsheh në të brendshmet ‘barin’ e cilësisë më të lartë, kapet duke pritur klientin

Zafferana Etnea – Arrestohet një 23-vjeçar për drogë, priste klientin në një zonë të errët
Policia italiane ka arrestuar në flagrancë një 23-vjeçar me origjinë shqiptare, i dyshuar për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shitjeje.
Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Via del Redentore”, në zonën Fleri të Etnea në Itali, ku efektivët vunë re një automjet të parkuar në një vend të izoluar dhe pak të ndriçuar, me një person brenda.
Sjellja e të riut ngjalli dyshime, pasi sapo vuri re praninë e karabinierëve, tentoi të fshihej duke u ulur në mënyrë të dyshimtë në sediljen e përparme.
Gjatë kontrollit të ushtruar ndaj automjetit dhe personit, efektivët ndjenë menjëherë erën karakteristike të marijuanës. Edhe pse 23-vjeçari mohoi se kishte sende të paligjshme, kontrolli i mëtejshëm zbuloi në të brendshmet e tij një qese plastike që përmbante 31 doza marijuane të llojit “skunk”, të ndara dhe të gatshme për shitje.
Sipas hetimeve paraprake, i riu dyshohet se po priste një klient për dorëzimin e dozës. Ai u arrestua dhe u vu në dispozicion të Autoritetit Gjyqësor për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd