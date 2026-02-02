Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I riu shqiptar fsheh në të brendshmet ‘barin’ e cilësisë më të lartë, kapet duke pritur klientin
Transmetuar më 02-02-2026, 11:44

Zafferana Etnea – Arrestohet një 23-vjeçar për drogë, priste klientin në një zonë të errët

Policia italiane ka arrestuar në flagrancë një 23-vjeçar me origjinë shqiptare, i dyshuar për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shitjeje.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Via del Redentore”, në zonën Fleri të Etnea në Itali, ku efektivët vunë re një automjet të parkuar në një vend të izoluar dhe pak të ndriçuar, me një person brenda.

Sjellja e të riut ngjalli dyshime, pasi sapo vuri re praninë e karabinierëve, tentoi të fshihej duke u ulur në mënyrë të dyshimtë në sediljen e përparme.

Gjatë kontrollit të ushtruar ndaj automjetit dhe personit, efektivët ndjenë menjëherë erën karakteristike të marijuanës. Edhe pse 23-vjeçari mohoi se kishte sende të paligjshme, kontrolli i mëtejshëm zbuloi në të brendshmet e tij një qese plastike që përmbante 31 doza marijuane të llojit “skunk”, të ndara dhe të gatshme për shitje.

Sipas hetimeve paraprake, i riu dyshohet se po priste një klient për dorëzimin e dozës. Ai u arrestua dhe u vu në dispozicion të Autoritetit Gjyqësor për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...