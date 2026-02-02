Ambasadori spanjoll shkon në SPAK, takim me Klodian Brahon

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-02-2026, 11:19
TIRANË- Ambasadori spanjoll në Tiranë ka shkuar në ambientet e Prokurorisë së Posaçme ditën e sotme. Mësohet se ambasadori do të zhvillojë një takim me kryeprokurorin Klodian Braho.
