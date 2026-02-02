Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha lexon mesazhin e lënë në SPAK: Akuza ndaj Altin Dumanit për amnistim të krimit zgjedhor
Transmetuar më 02-02-2026, 10:39

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, lexoi sot publikisht mesazhin që la në Prokurorinë e Posaçme (SPAK), ku akuzon kreun e këtij institucioni, Altin Dumani, për mbrojtje dhe amnistim të krimit zgjedhor.

Berisha e cilësoi Dumanin si të përfshirë në atë që ai e quan funksionim të një “partie-shtet”, duke përdorur terma të ashpër dhe duke e etiketuar si “mercenar” në shërbim të pushtetit. Sipas tij, mosndëshkimi i krimeve zgjedhore është dëshmi e kapjes së drejtësisë dhe e ekzistencës së një “narko-shteti”.

“Drejtësia mund të vonojë, por nuk harron”, deklaroi Berisha, duke theksuar se denoncimi i tij duhet të mbetet i arkivuar si provë për të ardhmen.

Në mesazhin e lexuar, Berisha u shpreh se qëndrimi i tij përbën një akt denoncimi ndaj asaj që ai e konsideron si deformim të sistemit të drejtësisë në Shqipëri.

