Berisha lexon mesazhin e lënë në SPAK: Akuza ndaj Altin Dumanit për amnistim të krimit zgjedhor

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, lexoi sot publikisht mesazhin që la në Prokurorinë e Posaçme (SPAK), ku akuzon kreun e këtij institucioni, Altin Dumani, për mbrojtje dhe amnistim të krimit zgjedhor.
Berisha e cilësoi Dumanin si të përfshirë në atë që ai e quan funksionim të një “partie-shtet”, duke përdorur terma të ashpër dhe duke e etiketuar si “mercenar” në shërbim të pushtetit. Sipas tij, mosndëshkimi i krimeve zgjedhore është dëshmi e kapjes së drejtësisë dhe e ekzistencës së një “narko-shteti”.
“Drejtësia mund të vonojë, por nuk harron”, deklaroi Berisha, duke theksuar se denoncimi i tij duhet të mbetet i arkivuar si provë për të ardhmen.
Në mesazhin e lexuar, Berisha u shpreh se qëndrimi i tij përbën një akt denoncimi ndaj asaj që ai e konsideron si deformim të sistemit të drejtësisë në Shqipëri.
