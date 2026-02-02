Plantacion me llamba në Barbullush, kapet bashkëpunëtori pas sekuestrimit të 583 bimëve kanabis

Vihet në pranga një shtetas i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit policor të koduar “Neonët 5”, i zhvilluar nga Policia e Vau i Dejës.
Në pranga ka rënë shtetasi Gjergj Goli, 46 vjeç, banues në fshatin Barbullush, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në përshtatjen e dy ambienteve banimi për kultivimin e bimëve narkotike me llamba.
Sipas Policisë, disa javë më parë, gjatë kontrolleve të kryera në këto dy ambiente në fshatin Barbullush, u sekuestruan gjithsej 583 bimë narkotike kanabis, rreth 7.5 kilogramë lëndë narkotike e përpunuar, si dhe 307 pajisje elektrike të përdorura për kultivimin e bimëve narkotike në ambiente të mbyllura.
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër ka caktuar ndaj 46-vjeçarit masën e sigurisë “arrest në burg”, për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike”, të kryera në bashkëpunim.
Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim, të përfshirë në këtë veprimtari të paligjshme.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme ligjore.
