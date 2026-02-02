Skemë e rrezikshme në Durrës: Vidhen targat e makinave për përdorim në ngjarje të rënda kriminale

Durrës/ Finalizohet operacioni “Targat”, arrestohet 36-vjeçari i dyshuar për vjedhje targash
Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin policor të koduar “Targat”, në kuadër të zbardhjes së vjedhjeve të ndodhura më parë dhe bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative.
Si rezultat i operacionit, u identifikua, u kap dhe u vu në pranga shtetasi E. Q., 36 vjeç, nga Kosova, i dyshuar si autor i vjedhjes së targave të automjeteve shqiptare dhe kosovare, të cilat dyshohet se ua shiste personave me precedent për kryerjen e veprave penale kundër personit dhe pronës.
36-vjeçari u kap në flagrancë në lagjen nr. 13, Plazh-Durrës, duke qarkulluar me një automjet tip “Ford”, me targa të vjedhura në lagjen nr. 5 të qytetit, në pronësi të shtetasit R. C.
Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, shërbimet e Policisë gjetën në bagazh dy palë targa të një automjeti nga Kosova, ndërsa në sediljen e shoferit u sekuestruan mjete të dyshuara për kryerjen e vjedhjeve, konkretisht kaçavida, pinca, një thikë, një palë doreza dhe një kapuç i ngjashëm me maskat. Të gjitha sendet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.
Nga veprimet hetimore ka rezultuar gjithashtu se i arrestuari dyshohet si autor i vjedhjes së targave edhe në dy automjete të tjera, të ndodhura muajt e fundit në Durrës.
Në bashkëpunim me Prokurorinë vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të veprimtarisë kriminale të këtij shtetasi, ndërsa materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprat penale “Vjedhja” dhe “Sigurimi i mjeteve për vjedhje”.
