Dosja Epstein/ Lord Mandelson jep dorëheqjen nga Partia Laburiste

MBRETËRI E BASHKUAR- Lord Mandelson ka dhënë dorëheqjen nga Partia Laburiste, duke thënë se nuk donte të shkaktonte ‘më shumë turp’ për lidhjet e tij me shkelësin e dënuar seksual Jeffrey Epstein. BBC shkruan se, emri i Mandelson shfaqet midis miliona dokumenteve të publikuara të premten në lidhje me Epstein, numri më i madh i ndarë nga qeveria amerikane që kur një ligj urdhëroi publikimin e tyre vitin e kaluar.
Disa dokumente sugjerojnë se Epstein i ka bërë atij pagesa midis viteve 2003 dhe 2004 që arritën në një total prej 75,000 dollarësh. Mandelson thotë se nuk ka të dhëna ose kujtesë për marrjen e shumave dhe nuk e di nëse dokumentet ishin autentike. Por në letrën e tij drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Partisë Laburiste, Mandelson shkruan, “Këtë fundjavë jam lidhur më tej me zemërimin e kuptueshëm rreth Jeffrey Epstein dhe ndihem keq dhe i vjen keq për këtë.”
Nuk është hera e parë që ish-ministri është rrëzuar nga miqësia e tij me Epstein në shtator, ai u shkarkua nga Keir Starmer si ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në SHBA pas zbulimeve rreth marrëdhënies së tyre.
Dokumentet e publikuara të premten sugjerojnë se Epstein bëri pagesa të shumëfishta për Lord Mandelson dhe partnerin e tij, Reinaldo Avila da Silva. Pasqyrat bankare tregojnë tre pagesa të ndara prej 25,000 dollarësh që i referohen Lord Mandelson, të dërguara nga llogaritë e Epstein në JP Morgan.
Transaksionet u kryen në vitet 2003 dhe 2004, kur Mandelson ishte deputet i Partisë Laburiste për Hartlepool. Deklarata e parë tregon se një pagesë është dërguar në një llogari të Barclays ku Reinaldo Avila da Silva është emëruar si "A/C", zakonisht një shkurtim për llogari.
Në atë pagesë, Peter Mandelson emërohet në llogari si "BEN", që shpesh është një shkurtim për përfituesin. Pagesa e dytë dhe e tretë prej 25,000 dollarësh u bënë në llogaritë e HSBC vetëm me një diferencë prej vetëm disa ditësh në qershor 2004. Në të dyja rastet, "Peter Mandelson" është i vetmi person i përmendur, përsëri si "BEN".
Mandelson thotë se nuk ka të dhëna ose kujtesë për marrjen e shumave dhe nuk e dinte nëse dokumentet ishin autentike. Ai thotë se ato duhet të hetohen nga unë. Sipas dokumenteve, Epstein i dërgoi gjithashtu 10,000 paund partnerit të Mandelson, Reinaldo Avila da Silva, në vitin 2009.
Në një email drejtuar Epstein, da Silva përcakton kostot e një kursi osteopatie, jep të dhënat e tij bankare dhe falënderon financuesin për çdo gjë me të cilën mund të më ndihmojë. Epstein përgjigjet disa orë më vonë duke thënë: "Do ta transferoj shumën e kredisë menjëherë" dhe të nesërmen Silva shkruan: "Vetëm një shënim të shkurtër për t’ju falënderuar për paratë që mbërritën në llogarinë time këtë mëngjes."
