E papritur! Cristiano Ronaldo revoltohet me klubin dhe refuzon të luajë për Al Nassr!

ARABIA SAUDITE – Tension në Ligën Saudite. Sipas gazetës A Bola, Cristiano Ronaldo nuk do të luajë në ndeshjen e radhës të Al Nassr, që korrespondon me javën e 20-të, e cila do të zhvillohet këtë të hënë në orën 16:45, kundër Al Riyadh.
Arsyeja e mungesës së tij nuk lidhet me ndonjë problem fizik apo personal që do ta pengonte atë të ishte në fushë. Sipas gazetës portugeze, ishte vetë CR7 ai që mori vendimin për të mos luajtur, dhe kjo për një arsye tjetër.
Konkretisht, A Bola shpjegon se, sipas burimeve brenda vetë Al Nassr, "Cristiano është i pakënaqur me mënyrën se si PIF (Fondi Publik i Investimeve i Arabisë Saudite) po e menaxhon Al Nassr, krahasuar me trajtimin që u jepet rivalëve të tij, të cilët gjithashtu menaxhohen nga i njëjti fond, veçanërisht krahasuar me Al Hilal".
Benzema dhe mungesa e nënshkrimit…
Rastësisht, ditët e fundit Al Hilal ka treguar interes për të blerë shërbimet e Benzemas. Klubi i tij aktual, Al-Ittihad, i ofroi francezit një zgjatje kontrate që nuk i plotësoi pritjet e tij dhe L’Equipe njoftoi se ai është afër të nënshkruajë për Al Hilal, liderët e ligës së Arabisë Saudite, të cilët janë tre pikë përpara ekipit të Cristiano Ronaldos, i cili është në vendin e dytë.
Mungesa e nënshkrimeve të reja mund të jetë një nga arsyet që e shtyu Cristiano Ronaldon të vendoste të mos luante në ndeshjen e së hënës në Ligën Saudite. Sipas A Bola, ylli portugez "po ankohet për mungesën e investimeve në klub".
Në fakt, Al Nassr ka nënshkruar vetëm me një lojtar këtë afat kalimtar dimëror: Haydeer Abdulkareem, një mesfushor 21-vjeçar nga Iraku.
