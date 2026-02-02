Rama për kërkesën e gjyqtarëve: Paguhen sa homologët në Greqi, shpresoj që GJK të mos i lërë njollë Shqipërisë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kërkesës së gjyqtarëve për rritje pagash, duke deklaruar se një vendim i tillë do t’i kushtonte buxhetit të shtetit rreth 37 milionë euro, të financuara nga taksat e qytetarëve.
Përmes një videomesazhi të publikuar në rrjetet sociale, Rama u shpreh kritik ndaj argumenteve të paraqitura nga përfaqësuesit e gjyqtarëve gjatë seancës në Gjykatën Kushtetuese, duke thënë se ballafaqimi i tyre “linte shumë për të dëshiruar”.
Sipas kryeministrit, gjyqtarët në Shqipëri aktualisht paguhen në nivele të krahasueshme me homologët e tyre në Greqi, një vend anëtar i Bashkimit Evropian, ndërsa marrin paga dyfish më të larta se gjyqtarët në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi.
“Gjykata Kushtetuese publikoi para disa ditësh regjistrimin e seancës ku dy shoqata gjyqtarësh kërkonin rritjen e pagave. Po ta dëgjosh atë regjistrim, vërtet ndihesh në vështirësi, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për njerëz që japin drejtësi”, u shpreh Rama.
Ai akuzoi përpjekje për të ushtruar presion mbi pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv, duke e cilësuar kërkesën si të bërë “tinëz”, në një periudhë kur vëmendja e qeverisë ishte e përqendruar te proceset zgjedhore.
Rama shtoi se disa prej argumenteve të paraqitura nga gjyqtarët, përfshirë pretendimin se ata “i sjellin para buxhetit të shtetit”, nuk qëndrojnë dhe nuk mund të shërbejnë si bazë për rritje pagash.
“E vërteta është se sot pagat e gjyqtarëve në Shqipëri janë të njëjta me ato në Greqi dhe dukshëm më të larta se në vendet fqinje. Shpresoj shumë që Gjykata Kushtetuese të mos ia lërë Shqipërisë një njollë të madhe turpi me këtë vendim”, deklaroi kryeministri.
Kërkesa për rritje pagash nga ana e gjyqtarëve është në shqyrtim nga Gjykata Kushtetuese, ndërsa pritet që vendimi i saj të ketë ndikim të rëndësishëm si në buxhetin e shtetit, ashtu edhe në raportet mes pushteteve.
Komunikim në FB i Kryeministrit Edi Rama
"Gjykata Kushtetuese publikoi përpara pak ditësh, regjistrimin e seancës ku gjykatësit, dy shoqata gjykatësish, edhe ata me probleme ligjore të paregjistruara, gjithsesi, kërkuan nga Gjykata Kushtetuese që t’ju rrisë pagat.
Tani, po ta dëgjosh atë regjistrim të publikuar nga Gjykata Kushtetuese të seancës, realisht ndihesh në vështirësi. Ndihesh në vështirësi të madhe, duke menduar që këta janë njerëzit që gjykojnë dhe japin drejtësi, ndërkohë që filli i logjikës së atyre që u ballafaquan me gjykatën kushtetuese, lë tejet, tejet, tejet për të dëshiruar.
Dhe këtu nuk është çështje personash dhe unë nuk kam asnjë qëllim dhe asnjë dëshirë të bëj asnjë polemikë me askënd, por ja si flet njëri syresh për shembull:
-Unë jam gjyqtar karriere –thotë përveçse qytetar aktiv në shoqëri dhe kuptoj nga jeta politike, kuptoj nga jeta shoqërore dhe kuptoj nga të gjitha.
Dhe vazhdon “nga ana e kryeministrit dhe e gjithë pjesës tjetër, u anatemua”. Domethënë u anatemua ideja që këta njerëz mund të përdorin pushtetin e tyre për të shkelur mbi qeverinë, mbi parlamentin, mbi dy pushtetet e tjera dhe për t’i rritur pagat vetes.
“Mendova këtë gjë – thotë, që edhe ne të zgjuar jemi. Të presim një moment të përshtatshëm kur përgatiteshin zgjedhjet e tjera që ishin dhe të paktën qeveria nuk do kishte kohë të merrej me ne apo me ju, dhe ndërkohë nuk i dihet si dilte rezultati i zgjedhjeve dhe kjo është “mot a mot”
“E kam paraqitur në fillim të marsit, e kam bërë kërkesën vetë personalisht”- thotë ky zotëria, e kam sjellë dhe kam shpresuar se do të dilte shumë shpejt kërkesa qe të mos kishte kohë që të merrej të paktën me presionin ..”
Domethënë ky i thotë gjykatës që “thashë ta bëjmë kështu tinëz këtë punë, pa e pasur mendjen të tjerët dhe qeveria kishte zgjedhjet, dhe s’e kishte mendjen tek ne dhe me këtë rast t’i merrnim buxhetit të shtetit, t’i merrnim shqiptarëve nga taksat 37 milionë euro. Aq është shuma. 37 milionë euro të tjera.
“Sepse gjyqi është gjyq në fund të fundit dhe ne nuk duam interesin tonë- thotë. Gjyqtari sot është, nesër nuk është –thotë, kur vjen puna jonë”.
Në fakt gjyqtari është dhe është dhe është. Se nëse të tjerët janë dhe s’janë, ne që votohemi për shembull apo të tjerët që janë në shumë punë të tjera, ku duhet të performojnë përditë, ku japin llogari, ku kanë të tjerë mbi kokë etj, gjykatësit në një farë mënyrë janë vetë Zot e vetë shkop, kështu siç po tregojnë këto kohë.
“Jemi koshient- thotë, në lidhje me pushtetin ekzekutiv në nivelin e demokracisë dhe të gjitha arsyet që janë në këtë vend.”
-Po për çfarë koshience? Për nivelin e demokracisë e ka fjalën për shembull, gjykatësi që bën dhe ironi me nivelin e demokracisë në ndërkohë që për të pasur një ide të qartë, lidhur me si është situata e pagave në Shqipëri, dua që ta dinë të gjithë se e vërteta është që në Shqipëri, pagat e gjykatësve sot siç janë, janë të njëjta me pagat e gjykatësve në Greqi, në një vend të BE dhe ndërkohë janë dyfish më të larta sot siç janë, sesa pagat e gjykatësve në Maqedoni dhe në Malin e Zi.
Ndërkohë një tjetër thotë: “Ja, -thotë, na vijnë një vlerë fikse- thotë, se si mund t’i lihet ekzekutivit apo legjislativit, sa herë t’u teket për t’i rritur. Pra duhet një sistem reference.”
Pra, si mund t’i lihet parlamentit? Si mund t’i lihet qeverisë kur i ne kemi në dorë çekiçin dhe i biem si të na teket ne, kur ne kemi dhe gurin dhe arrën në dorë – thotë ky gjykatësi dhe thotë – “sistemi i referencës më i mirë- thotë, është ai që pasqyron ndryshimet reale – thotë, dhe rritja e çmimeve siç u zgjodh në 2016”
Domethënë në 2016 kur ne zgjodhëm një sistem reference, i cili ishte i bazuar në qëllimin e mirë dhe të madh që gjykatësve t’u jepnim paga më të larta se të tjerët për të mbështetur pavarësinë e shpallur me reformën të tyre dhe në këtë mënyrë, i ngritëm mbi Presidentin e Republikës, mbi deputetët, mbi të gjithë të tjerët për t’ju dhënë një sinjal shumë të fortë të vullnetit, për të pasur, jo vetëm një drejtësi të pavarur, por edhe gjykatës që të ndihen shumë të respektuar dhe shumë të mbështetur, duke marrë paga super, ky thotë “ta bëjmë tani përgjithmonë’’, domethënë Shqipëria të mbetet i vetmi vend përjetësisht, ku gjykatësit marrin pagat më të larta se gjithë të tjerët, pra mbi Presidentin e Republikës.
Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit, është faktikisht rreth 1800 euro rritje, rritje, jo pagë rritje për gjykatësin e Shkallës së Parë; rreth 2000 euro rritje për gjykatësin e Apelit dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e SPAK-ut, plus BKH , SPAK etj.
Dhe duhet thënë në fakt këtu, që SPAK nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde dhe kjo i bën respekt natyrisht. Këtu jemi.
Domethënë jemi në një situatë kur gjykatësit duan të imponohen mbi Parlamentin, mbi qeverinë, mbi dy pushtetet e tjera dhe duan të marrin rroga sipas mendimit të tyre.
Ndërkohë që, dhe e fundit, do ta mbyll këtu, thotë një tjetër : “Po pse nuk kihet parasysh që faktikisht ne bëjmë dhe lekë? Domethënë ne –thotë, – fitojmë, se i sjellim buxhetit të shtetit para dhe meqë i sjellim buxhetit të shtetit para dhe nga ato para, të na rritet paga”.
Kjo është një tjetër çudi shumë e madhe, ja si thotë – se ne kërkojmë disa të ardhura, por ne prodhojmë të ardhura- thotë. Dhe për të treguar – thotë, – që kjo diferenca 37 milionë, pra e thotë dhe vetë që do 37 milionë plus nga pagat, nga taksat, – thotë, kjo mbulohet vetëm nga ajo çfarë ajo i kthejmë ne buxhetit të shtetit.
Pra nuk është ndonjë dëm –thotë – se kjo – thotë- është një parashikim deri në 10% të të ardhurave, por po të përdoreshin të gjitha që vijnë nga paditë , pastaj – thotë, janë vlera të konsiderueshme..
Domethënë sipas këtij zotërisë gjykatës që ka këtë mënyrë arsyetimi, edhe tatimorët që i sjellin shumë të ardhura buxhetit, pse të mos i kenë pagat shumë më të larta se t tjerët? Po edhe policia, pse të mos i marrë të gjitha gjobat për vete?
Po mirë, mor zotëri? Po mësuesit që nuk i sjellin të ardhura të tjera kështu të drejtpërdrejta, siç i llogarit zotrote, buxhetit, si i bëhet?!
Po pensionistët, si i bëhet?!
37 milionë euro i doni ju për t’i çuar pagat në stratosferë dhe për t’i bërë pagat shumë herë më të larta se në Greqi e në shumë vende të tjera të BE, ndërkohë që, këtu ka plot njerëz të tjerë që kontribuojnë, që nuk prodhojnë kështu të ardhura të drejtpërdrejta nga gjoba dhe nga konfiskime por që prodhojnë të tjera gjëra në të mirë të shoqërisë.
Sa do u rriten pagat atyre?
Unë shpresoj shumë që Gjykata Kushtetuese të mos ia lërë këtë njollë të madhe turpi Shqipërisë dhe të mos na detyrojë të kërkojmë ilaçe të tjera.
Këto kisha unë sot dhe kush është i interesuar, le të marrë regjistrimin e asaj seance dhe të shohë se çfarë bëhet dhe do kuptojë shumë mirë se sa absurde është e gjithë kjo histori; me gjykatësit që duan t’i rrisin vetes pagat, vetë Zot e vetë shkop."
