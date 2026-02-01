Del foto e të plagosurit në Lezhë | 30-vjeçari dërgohet drejt Spitalit të Traumës. Ka marrë tre plumba në trup

Lezhë – Janë publikuar pamje të 30-vjeçarit të plagosur në ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e së dielës në qytetin e Lezhës, ndërsa ai është nisur drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim të specializuar mjekësor.
Ngjarja ndodhi pas të shtënave me armë zjarri në zonën ku ndodhet një berberhane, ku mbeti i plagosur shtetasi Sokol Daci, 30 vjeç.
Detaje të reja nga hetimet paraprake
Sipas burimeve nga grupi hetimor, dyshohet se tre persona, të cilët lëviznin me një automjet tip “Audi”, kanë zbritur nga mjeti dhe kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të berberhanes, duke plagosur Dacin.
Nga verifikimet e para, brenda ambientit ndodheshin edhe katër persona të tjerë, për të cilët ka dyshime se mund të kenë kundërpërgjigjur me armë zjarri, çka ka çuar në një shkëmbim zjarri mes palëve. Këto rrethana mbeten ende në fazë hetimi dhe verifikimi nga autoritetet.
Gjendja shëndetësore
Burime mjekësore konfirmojnë se Sokol Daci ka marrë tre plagë nga armë zjarri, përkatësisht:
një në shpatull,
një në zonën e barkut,
dhe një në këmbë.
Fatmirësisht, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa po merr trajtim të specializuar mjekësor.
Veprimet e policisë
Forcat e policisë kanë rrethuar zonën, kanë kryer kqyrjen e vendngjarjes dhe kanë sekuestruar prova materiale që pritet t’i shërbejnë hetimit. Po ashtu, janë duke u analizuar pamjet e kamerave të sigurisë dhe po merren dëshmi për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e motivit të ngjarjes.
Policia bën me dije se hetimet vijojnë, ndërsa deri në këtë fazë nuk ka persona të arrestuar zyrtarisht.
