Uashington / Nju Jork – Dokumente të reja të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, në kuadër të hetimeve shumëvjeçare ndaj financierit Jeffrey Epstein, hedhin dritë mbi mënyrën se si funksiononte rrjeti i kontakteve dhe përzgjedhjes së vajzave të reja, mes të cilave përmendet edhe një vajzë shqiptare që jetonte në New York.
Në një email të datës 29 mars 2017, i arkivuar me titullin “top candidates” (“kandidatët kryesorë”), një person me identitet të censuruar i sugjeron Epstein-it disa vajza për punësim. Në dokument, vëmendje e veçantë i kushtohet një vajze shqiptare, për të cilën thuhet se ndodhej në New York dhe se ishte e disponueshme për të kryer “të gjitha llojet e punës”, ndërkohë që përmenden edhe paqartësi lidhur me statusin e dokumenteve të saj.
Sipas përmbajtjes së email-it, Epstein-it i është dërguar gjithashtu një video prezantuese e vajzës, ndërsa kërkohet konfirmim nëse ai dëshironte të komunikonte më tej apo ta takonte personalisht.
“Njerëzit e tjerë janë interesantë, por nuk jetojnë në New York”, thuhet në email, duke e veçuar vajzën shqiptare si një rast të veçantë për shkak të vendndodhjes së saj.
Një rast i dytë me përfshirje shqiptare
Në të njëjtën dosje përmendet edhe rasti i një vajze tjetër shqiptare, e identifikuar me inicialet E.T., e cila në vitin 2017 kishte aplikuar për një pozicion si asistente personale, përmes një ndërmjetësi.
Në një komunikim të dërguar Epstein-it, ndërmjetësi informon se vajza ishte rreth 21–22 vjeçe, duke pyetur nëse ajo duhej ftuar për intervistë. Dokumentet tregojnë se aplikantja kishte dorëzuar CV-në, fotografi personale dhe një video prezantuese.
Megjithatë, të dhënat mbi vendbanimin e saj rezultojnë kontradiktore: në CV ajo deklaronte se jetonte në Tiranë, ndërsa në një komunikim tjetër përmendej se ndodhej në Paris. Në një email drejtuar vetë Epstein-it, vajza pyeste nëse fakti që nuk ishte me bazë në SHBA do të përbënte pengesë për punësimin.
Kontekst dhe sqarim
Referencat ndaj Shqipërisë dhe shtetasve shqiptarë shfaqen edhe në email-e të tjera të përfshira në dosje, që datojnë nga vitet 2010 dhe 2013, kryesisht në kontekste personale dhe joformale.
Ekspertë ligjorë dhe përfaqësues të mediave ndërkombëtare theksojnë se përmendja e emrave apo kombësive në këto dokumente nuk nënkupton përfshirje apo përgjegjësi ligjore, por pasqyron materialet e arkivuara dhe komunikimet që po bëhen publike në kuadër të transparencës gjyqësore.
Hetimet ndaj rrjetit të Epstein vazhdojnë të mbeten një nga çështjet më të ndjeshme dhe më të diskutuara në nivel ndërkombëtar, për shkak të implikimeve të gjera politike, shoqërore dhe institucionale.
