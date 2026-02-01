Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksidentohet nga një mjet ndërsa udhëtonte me biçikletë humoristi Nexho Shabani në Shkodër
Transmetuar më 01-02-2026, 20:49

Shkodër – Një automjet ka përplasur mbrëmjen e sotme humoristin e njohur Nexho Shabani, i cili po lëvizte me biçikletë në qendër të qytetit të Shkodrës.

Sipas informacionit zyrtar nga policia, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:05, në sheshin “Demokracia”, ku automjeti me drejtues shtetasin N. Xh. është përplasur me shtetasin Nexho Shabani.

Si pasojë e aksidentit, Shabani ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar në Spitalin Rajonal Shkodër, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burime spitalore bëjnë me dije se po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk është bërë ende publike.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Shkodër / Informacion paraprak

Rreth orës 20:05, në sheshin “Demokracia”, automjeti me drejtues shtetasin N. Xh., është përplasur me shtetasin N. Sh., i cili po lëvizte me biçikletë.

Si pasojë e aksidentit, është dëmtuar shtetasi N. Sh., i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...