Aksidentohet nga një mjet ndërsa udhëtonte me biçikletë humoristi Nexho Shabani në Shkodër

Shkodër – Një automjet ka përplasur mbrëmjen e sotme humoristin e njohur Nexho Shabani, i cili po lëvizte me biçikletë në qendër të qytetit të Shkodrës.
Sipas informacionit zyrtar nga policia, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:05, në sheshin “Demokracia”, ku automjeti me drejtues shtetasin N. Xh. është përplasur me shtetasin Nexho Shabani.
Si pasojë e aksidentit, Shabani ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar në Spitalin Rajonal Shkodër, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burime spitalore bëjnë me dije se po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk është bërë ende publike.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Shkodër / Informacion paraprak
