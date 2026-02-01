Horoskopi Paolo Fox, e hënë 2 shkurt 2026

Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 2 shkurt 2026: dashuri dhe punë, renditja e shenjave më me fat
Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 2 shkurt 2026. Nis një javë e re dhe një muaj i ri, ndaj yjet japin sinjale të rëndësishme për zgjedhjet që duhen bërë. Ja çfarë parashikojnë yjet për çdo shenjë, në dashuri dhe në punë.
Dashi
Në dashuri ndjen nevojën për qartësi dhe për të vendosur kufij të saktë. Fjalët sot kanë peshë të madhe, ndaj kujdes se si shprehesh. Është dita e duhur për të thënë atë që mendon, por pa impulsivitet. Në punë nis një javë intensive, ku do të kërkohet të tregosh aftësitë e tua dhe të marrësh përgjegjësi më të mëdha. Mos u tërhiq nga sfidat.
Demi
Dashuria është më e qëndrueshme, por kërkon praninë tënde të plotë. Nëse je në çift, shmang mbylljet dhe heshtjen e panevojshme. Beqarët duhet të tregohen më të hapur. Në punë, dita është produktive dhe e favorshme për çështje praktike, pagesa, dokumente apo rregullime financiare.
Binjakët
Në dashuri rikthehet dëshira për dialog dhe për të sqaruar gjëra të mbetura pezull. Kujdes nga shpërqendrimet ose fjalët e thëna pa menduar. Në punë, e hëna është dinamike: telefonata, mesazhe dhe kontakte të reja mund të hapin mundësi interesante për ditët në vijim.
Gaforrja
Sot në dashuri je më racional se zakonisht. Kërkon siguri, stabilitet dhe prova konkrete, jo premtime boshe. Në punë, java nis me kujdes: mos merr përsipër më shumë sesa mund të përballosh dhe vendos prioritete të qarta.
Luani
Në dashuri nuk kënaqesh me fjalë të bukura, por kërkon garanci reale. Është koha për të kuptuar kush është vërtet pranë teje. Në punë, sot duhet të marrësh në dorë një situatë të lënë pezull. Vendosmëria jote do të bëjë diferencën.
Virgjëresha
Dashuria përmirësohet falë komunikimit të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë. Është dita e duhur për sqarime. Në punë, yjet janë në favor: organizimi, saktësia dhe përqendrimi të ndihmojnë të arrish rezultate konkrete dhe të vlerësuara.
Peshorja
Në dashuri kërkon ekuilibër pas disa ditëve të ngarkuara emocionalisht. Sot ke nevojë për qetësi dhe dialog të hapur. Në punë, e hëna kërkon vendime të shpejta: shtyrja ose hezitimi tani mund të kthehet kundër teje.
Akrepi
Dashuria mbetet e thellë dhe intensive, por sot je më i përmbajtur dhe i kujdesshëm. Në punë, java nis me një plan të qartë dhe me strategji të menduara mirë. Është moment i mirë për të ndërtuar diçka afatgjatë.
Shigjetari
Në dashuri ndjen nevojën për lehtësi dhe liri, por pa ikur nga përgjegjësitë. Kujdes të mos dërgosh sinjale të paqarta. Në punë, idetë e reja fillojnë të marrin formë, por kërkohet disiplinë për t’i çuar deri në fund.
Bricjapi
Dashuria është e qëndrueshme, edhe pse jo shumë ekspresive. Gjërat flasin më shumë me veprime sesa me fjalë. Në punë, shkurti nis mbarë: përgjegjësitë rriten, por ke forcën dhe maturinë për t’i përballuar me sukses.
Ujori
Në dashuri ke nevojë për autenticitet dhe hapësira të qarta. Mos prano kompromise që të kufizojnë. Në punë, muaji i ri hap skenarë interesantë, veçanërisht për ata që duan të ndryshojnë drejtim ose të eksperimentojnë diçka të re.
Peshqit
Në dashuri sot je shumë i ndjeshëm dhe intuitiv. Ndjenjat janë të forta, por mos idealizo gjithçka. Në punë, beso te instinkti yt, por kontrollo mirë detajet përpara se të pranosh propozime ose bashkëpunime të reja. /noa.al
