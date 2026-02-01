Tragjike! 18-vjeçarja humb jetën pasi u shty në shinat e metrosë nga një emigrant

Hamburg, Gjermani – 1 shkurt 2026 – Një vajzë 18-vjeçare humbi jetën në Hamburg, pasi u shty në shinat e metrosë në stacionin Wandsbek Markt, në një ngjarje të rëndë që ka tronditur opinionin publik gjerman.
Sipas autoriteteve, incidenti ndodhi rreth orës 22:00, kur viktima, e identifikuar si Fatemeh D., u tërhoq drejt shinave dhe u godit për vdekje nga treni që po afrohej. Personi i dyshuar për sulmin, Ariop A., 25 vjeç, humbi gjithashtu jetën në vendngjarje pas përplasjes me trenin.
Policia gjermane ka bërë të ditur se nuk ekzistonte asnjë lidhje e mëparshme mes viktimës dhe të dyshuarit, duke e cilësuar ngjarjen si një sulm të paprovokuar. Hetimet paraprake nuk kanë zbuluar motive personale apo njohje mes palëve.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në komunitet, ndërsa familjarët dhe miqtë e viktimës kanë shprehur dhimbjen e tyre përmes mesazheve publike në rrjetet sociale.
Mediat gjermane raportojnë se autori i dyshuar kishte pasur kontakte të mëparshme me autoritetet, përfshirë një arrestim disa ditë më parë për një incident tjetër të dhunshëm, por ishte liruar më pas. Policia dhe prokuroria po shqyrtojnë rrethanat dhe historikun e plotë të rastit.
Autoritetet kanë njoftuar se hetimet vijojnë, ndërsa janë shtuar thirrjet për masa më të forta sigurie në transportin publik.
