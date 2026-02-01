Aksi Përrenjas-Librazhd 8 orë i bllokuar, Berisha ndan pamjet: Arsyeja, vjedhjet kolosale Rama-Balluku!

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka postuar një video nga paralizimi i aksit Përrenjas – Librazhd, e cila mbetur bllokuar prej rreth 8 orësh, pas rrëshqitjes së dherave dhe gurëve nga mali.
Në një postim në rrjetet sociale, Berisha shkruan: “Arsyet? – janë – Vjedhjet kolosale të Rama-Balluku!”.
Mijëra qytetarë mbetën të bllokuar në trafik pas bllokimit të qarkullimit të mjeteve në të dy kahet e rrugës, në temperature të ulëta.
