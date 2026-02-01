Zhbllokohet pas 7 orësh aksi Elbasan-Qafë Thanë

Librazhd – Është rihapur pas shtatë orësh segmenti i rrugës kombëtare Librazhd–Prrenjas, i cili u bllokua përkohësisht pasi trasesë iu derdhën qindra metra kub gurë dhe dherë nga shpati i kodrës përreth.
Shpati nga ku ndodhi rrëshqitja është pjesë e punimeve për ndërtimin e një segmenti të ri rrugor, në kuadër të projektit Korridori VIII.
Pas ndërhyrjes dhe punës intensive të makinerive të rënda dhe ekipeve në terren, u bë i mundur pastrimi i plotë i aksit dhe rifillimi i qarkullimit në të dy drejtimet.
Policia Librazhd në vijim të informacionit të dhënë për bllokimin e qarkullimit në aksin rrugor “Librazhd – Qafë Thanë”, në vendin e quajtur Dragostunjë, njoftoi në orën 18.45 se aktualisht rruga është hapur dhe qarkullimi i automjeteve vijon normalisht në të dyja kahet e lëvizjes.
Shërbimet e Policisë Rrugore, patrullat e Përgjithshme dhe Shqiponjat janë prezente në të gjithë gjatësinë e aksit, me qëllim monitorimin e lëvizjes së lirë të automjeteve.
Për shkak të fluksit të shtuar, Policia Rrugore e Elbasanit apelon për kujdes gjatë qarkullimit, qëndrimin në radhë dhe respektimin me rigorozitet të rregullave të qarkullimit rrugor.
Në rast nevoje, apo për të denoncuar shkeljet e rregullave të qarkullimit që sjellin për pasojë ngadalësim apo bllokim të lëvizjes, telefononi në 112 dhe kontaktoni shërbimet e Policisë që janë në detyrë.
