Ndërron jetë gazetarja Rezarta Reçi
Transmetuar më 01-02-2026, 17:05

Gazetarja e njohur Rezarta Reçi ka ndërruar jetë ditën e sotme, pas një beteje të gjatë me një sëmundje të rëndë. Lajmi për ndarjen e saj nga jeta ka ngjallur reagime dhe mesazhe ngushëllimi nga kolegë, përfaqësues të medias dhe figura publike, të cilët vlerësojnë kontributin e saj në gazetari dhe profesionalizmin që e ka karakterizuar përgjatë viteve.

Rezarta Reçi ka qenë e angazhuar për një kohë të gjatë në median shqiptare, duke lënë pas një emër të respektuar dhe një trashëgimi profesionale që do të kujtohet nga kolegët dhe publiku.

Familjarëve, miqve dhe kolegëve u shprehen ngushëllimet më të sinqerta.

