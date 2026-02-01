Belgjikë: Dymbëdhjetë shtetas shqiptarë dënohen për trafikim dhe përpunim kokaine në Anversë

Anversë, Belgjikë – Autoritetet belge kanë dënuar dymbëdhjetë shtetas shqiptarë për përfshirje në trafikimin dhe përpunimin e kokainës, pas zbulimit të një rrjeti që operonte përmes disa apartamenteve në qytetin e Anversës. Vendimi u dha këtë javë nga gjykata, e cila caktoi dënime me burgim, pjesërisht me kusht, ndërsa një i pandehur u shpall i pafajshëm.
Sipas mediave belge, hetimi ndaj grupit nisi në vitin 2023, pas informacioneve për një apartament në rrugën Somers, i dyshuar se përdorej për përpunimin e drogës dhe për koordinimin e importit të kokainës përmes portit të Anversës, një nga nyjet kryesore të trafikut të drogës në Evropë.
Hetimet disa mujore, të mbështetura në përgjime telefonike, vëzhgime dhe bastisje, zbuluan se organizata përdorte disa banesa të ndryshme në qytet dhe se anëtarët e saj takoheshin rregullisht në kafenenë “De Nieuwe Muggen” në zonën Borgerhout. Kjo kafene është mbyllur më herët në kuadër të një hetimi tjetër për një rrjet të ngjashëm kriminal me përfshirje shtetasish shqiptarë.
Në nëntor 2024, policia kreu arrestimet e para, duke kapur dy të dyshuar në posedim të gjashtë blloqeve kokainë. Gjatë operacioneve të mëvonshme u sekuestruan edhe gjashtë blloqe të tjera, si dhe materiale për përpunimin e drogës dhe sende të lidhura me aktivitetin kriminal.
Autoritetet raportojnë se telefonat celularë të të dyshuarve përmbanin komunikime të shumta lidhur me drogën. Një nga personat e përfshirë, i cili përpunonte kokainën në apartamentin në rrugën Somers, përdorte në aplikacionin Signal pseudonimin “Breaking Bad”, referencë ndaj serialit televiziv me temë prodhimin e drogës.
Prokuroria belge kishte kërkuar dënime nga gjashtë deri në shtatë vite burg për drejtuesit e dyshuar të grupit dhe deri në 54 muaj për anëtarët e tjerë. Mbrojtja argumentoi se shumica e të akuzuarve nuk kishin role drejtuese në hierarkinë kriminale.
Në përfundim, gjykata vendosi dënime me burgim, pjesërisht të pezulluara, ndërsa për dy drejtuesit e grupit u urdhërua edhe sekuestrimi i shumës prej 90 mijë eurosh secilit.
