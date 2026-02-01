Emri i ish-Presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga përmendet në dokumentet e publikuara të çështjes Epstein

Prishtinë / Nju Jork, 1 shkurt 2026 – Emri i ish-Presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, shfaqet në dokumentet e publikuara së fundmi në kuadër të dosjes së financierit amerikan Jeffrey Epstein, i akuzuar për trafikim seksual dhe shfrytëzim të të miturve.
Sipas materialeve të bëra publike, Jahjaga përmendet në një email të dërguar nga një person i identifikuar vetëm me emrin “Daniel”, identiteti i të cilit mbetet i paqartë. Në mesazh flitet për praninë në New York, në kuadër të aktiviteteve të Kombeve të Bashkuara, të një princeshe nga Tajlanda, e cila do të udhëtonte së bashku me presidenten e atëhershme të Kosovës.
Në përmbajtjen e emailit thuhet se princesha do të dëshironte një takim, nëse do të kishte kohë gjatë asaj jave. Dokumenti nuk përmban detaje shtesë mbi natyrën e takimit, kontekstin e plotë të komunikimit, apo ndonjë lidhje të drejtpërdrejtë mes ish-presidentes dhe vetë Epstein.
Ekspertë ligjorë dhe përfaqësues të medias ndërkombëtare kanë theksuar se përmendja e emrave në dokumente të tilla nuk përbën provë implikimi apo përfshirjeje në veprimtari të paligjshme, por pasqyron korrespondencë, referenca apo kontekste të ndryshme që po bëhen publike në kuadër të transparencës gjyqësore.
Publikimi i këtyre dokumenteve ka rindezur debatin global mbi rrjetin e gjerë të kontakteve dhe ndikimit të Epstein, ku përfshihen figura politike, ekonomike dhe publike nga vende të ndryshme të botës.
Deri në këtë fazë, nuk ka asnjë akuzë, hetim apo procedurë ligjore ndaj ish-Presidentes Atifete Jahjaga në lidhje me çështjen Epstein.
