Denoncimi i rëndë në Durrës: Na i morën qentë për trajnim, nuk na i kthyen më gjallë! Policia: Edhe pronarët janë zhdukur

Denoncim i rëndë në Durrës: Qentë u dërguan për trajnim, pronarët nuk i morën më
Një denoncim serioz është bërë pranë Policisë së Durrësit, ku dy qytetarë denoncojnë se janë mashtruar nga administratorët e një qendre trajnimi për qen, pasi kafshët e tyre nuk iu janë kthyer më.
Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë kanë shpallur në kërkim shtetasit G. S., 40 vjeç, dhe R. S., 35 vjeçe, bashkëshortë, banues në Durrës.
Këta të dy administronin qendrën e trajnimit të qenve. Ata dyshohen për veprat penale “Mashtrimi” dhe “Shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve”.
Kallëzimi është bërë nga shtetasit R. I. dhe M. D., të cilët kanë deklaruar se kanë dorëzuar qentë e tyre për trajnim, por nuk i kanë marrë më, pa asnjë sqarim apo kthim të kafshëve.
Policia bën me dije se po punohet për kapjen e personave të shpallur në kërkim, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme ligjore.
Çfarë tha Drejtoria Vendore e Policisë Durrës
