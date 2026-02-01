Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Denoncimi i rëndë në Durrës: Na i morën qentë për trajnim, nuk na i kthyen më gjallë! Policia: Edhe pronarët janë zhdukur
Transmetuar më 01-02-2026, 15:05

Denoncim i rëndë në Durrës: Qentë u dërguan për trajnim, pronarët nuk i morën më

Një denoncim serioz është bërë pranë Policisë së Durrësit, ku dy qytetarë denoncojnë se janë mashtruar nga administratorët e një qendre trajnimi për qen, pasi kafshët e tyre nuk iu janë kthyer më.

Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë kanë shpallur në kërkim shtetasit G. S., 40 vjeç, dhe R. S., 35 vjeçe, bashkëshortë, banues në Durrës.

Këta të dy administronin qendrën e trajnimit të qenve. Ata dyshohen për veprat penale “Mashtrimi” dhe “Shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve”.

Kallëzimi është bërë nga shtetasit R. I. dhe M. D., të cilët kanë deklaruar se kanë dorëzuar qentë e tyre për trajnim, por nuk i kanë marrë më, pa asnjë sqarim apo kthim të kafshëve.

Policia bën me dije se po punohet për kapjen e personave të shpallur në kërkim, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme ligjore.

Çfarë tha Drejtoria Vendore e Policisë Durrës

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit, për veprime të mëtejshme.

