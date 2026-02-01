Burimet e rinovueshme përbënin mbi 60% të kapacitetit të energjisë në Kinë në vitin 2025

Rekord i ri botëror, sërish vjen nga Kina: mbi 60% e kapacitetit energjetik nga burime të rinovueshme, prodhim historik në 2025
Energjia e rinovueshme përbënte mbi 60% të kapacitetit total të instaluar të prodhimit të energjisë në Kinë në vitin 2025, ndërsa përdorimi i energjisë së erës dhe diellore shënoi rritjet, bëri të ditur Administrata Kombëtare e Energjisë.
Referuar të dhënave zyrtare, vendi shtoi më shumë se 430 gigavat kapacitet të ri të energjisë së erës dhe diellore në vitin 2025, duke e rritur kapacitetin e saj total të instaluar të rinovueshëm mbi 1800 gigavat.
Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme arriti në rreth 4 trilionë kilovat-orë në vitin 2025, duke tejkaluar konsumin e kombinuar të energjisë së 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, i cili ishte afërsisht 3.8 trilionë kilovat-orë.
Vendi ka ndërtuar sistemin më të madh të energjisë së rinovueshme në botë, duke u zotuar të përshpejtojë tranzicionin e gjelbër në të gjithë sektorin.
