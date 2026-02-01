Policia ndalon lëvizjet drejt Korçës dhe anasjelltas. Ka bllokim serioz nga rrëshkitja e dherave

Bllokohet rruga Librazhd–Qafë Thanë, policia apel qytetarëve të shmangin qarkullimin
Rruga kombëtare Librazhd–Qafë Thanë prej mëse 3 orësh është bllokuar në të dyja drejtimet e lëvizjes, si pasojë e një rrëshqitjeje masive të dheut dhe gurëve nga mali, në zonën e njohur si Dragostunjë.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, shërbimet e Policisë Rrugore ndodhen në vendngjarje dhe po bashkëpunojnë me firmën kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve për pastrimin e aksit dhe rikthimin e qarkullimit në kohën më të shpejtë të mundshme.
Policia u bën apel qytetarëve që kanë planifikuar udhëtime drejt Korçës ose në drejtim të kundërt të shmangin qarkullimin në këtë aks rrugor deri në një njoftim të dytë për hapjen e plotë të rrugës.
Autoritetet këshillojnë drejtuesit e mjeteve të ndjekin informacionet zyrtare dhe të përdorin rrugë alternative, për të shmangur bllokimet dhe rrezikun në qarkullim.
