Makina del nga rruga në Shkopet, bie në përrua
Transmetuar më 01-02-2026, 14:11

Aksident në aksin Mat–Shkopet, automjeti përfundon në përrua, nuk është plagosur shoferi

Një aksident rrugor është regjistruar sot në aksin Mat–Shkopet.

Sipas informacioneve paraprake, shtetasi K. K., duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe për pasojë automjeti ka dalë nga rruga, duke përfunduar në një përrua.

Drejtuesi i automjetit fatmirësisht nuk ka pësuar lëndime. Shërbimet e Policisë Rrugore kanë ndërhyrë në vendngjarje, duke bërë të mundur nxjerrjen e automjetit nga vendi ku kishte rënë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Foto arkiv

