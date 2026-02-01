Përmbyset autobusi në Antalia, 9 të vdekur dhe 25 të plagosur

TURQI- Një aksident trafiku me pasoja vdekjeprurëse ndodhi të dielën në Antalia të Turqisë, kur një autobus u përmbys për shkak të motit të keq. Nëntë persona humbën jetën, ndërsa 25 u plagosën, disa prej të cilëve janë shtruar në spital në gjendje kritike.
"Nëntë nga bashkëqytetarët tanë humbën jetën dhe 25 u plagosën. Të plagosurit u dërguan në spitalet e zonës", u tha guvernatori i Antalyas gazetarëve.
Autobusi që po transportonte 34 pasagjerë nga Radesto (Tekirdag) për në Antalia, u përmbys në një autostradë për shkak të kushteve të rrëshqitshme, goditi barrierat dhe u përmbys në një kanal në rajonin Dosmealti.
"Po binte shi, rrugët ishin të lagura dhe kishte mjegull në kohën e aksidentit. Ky është një kryqëzim ku nuk duhet të shkosh shpejt, por duket se autobusi hyri me shpejtësi të lartë", tha guvernatori.
