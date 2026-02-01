Moti i keq/ Bllokohet tërësisht qarkullimi në aksin Librazhd–Qafë Thanë nga rrëshqitja e masivit shkëmbor

TIRANË – Rrëshqitja e gurëve dhe masivit të dheut në aksin rrugor Librazhd–Qafë Thanë ka bllokuar plotësisht qarkullimin e automjeteve në të dyja drejtimet.
Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Dragostunjë, ku një masiv dheu dhe gurësh është shkëputur nga mali, duke zënë të gjithë gjerësinë e rrugës dhe duke pamundësuar kalimin e mjeteve.
Policia Rrugore ka apeluar drejtuesit e automjeteve që të shmangin këtë aks deri në një njoftim të dytë, ndërsa shërbimet policore ndodhen në zonë dhe po bashkëpunojnë me firmën kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve për pastrimin e aksit në kohën më të shkurtër të mundshme.
Sipas Policisë së Elbasanit, qytetarët që udhëtojnë në drejtim të Korçës dhe anasjelltas duhet të zgjedhin rrugë alternative, deri në rikthimin e qarkullimit normal.
