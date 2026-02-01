Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Moti i keq/ Bllokohet tërësisht qarkullimi në aksin Librazhd–Qafë Thanë nga rrëshqitja e masivit shkëmbor
Transmetuar më 01-02-2026, 12:08

TIRANË – Rrëshqitja e gurëve dhe masivit të dheut në aksin rrugor Librazhd–Qafë Thanë ka bllokuar plotësisht qarkullimin e automjeteve në të dyja drejtimet.

Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Dragostunjë, ku një masiv dheu dhe gurësh është shkëputur nga mali, duke zënë të gjithë gjerësinë e rrugës dhe duke pamundësuar kalimin e mjeteve.

Policia Rrugore ka apeluar drejtuesit e automjeteve që të shmangin këtë aks deri në një njoftim të dytë, ndërsa shërbimet policore ndodhen në zonë dhe po bashkëpunojnë me firmën kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve për pastrimin e aksit në kohën më të shkurtër të mundshme.

Sipas Policisë së Elbasanit, qytetarët që udhëtojnë në drejtim të Korçës dhe anasjelltas duhet të zgjedhin rrugë alternative, deri në rikthimin e qarkullimit normal.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...