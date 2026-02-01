Sekuestrohen 75 kg kanabis në kufirin greko-shqiptar, arrestohet një 54-vjeçar shqiptar

Policia greke ka sekuestruar rreth 75 kilogramë kanabis në zonën e Rajos, Igumenicë, pranë kufirit greko-shqiptar. Operacioni u zhvillua pasditen e djeshme nga sektori antidrogë i Policisë së Igumenicës.
Sipas autoriteteve, droga u zbulua gjatë kontrollit të një automjeti që kishte hyrë nga kufiri i gjelbër dhe po lëvizte drejt brendësisë së territorit grek. Brenda mjetit u gjetën tre çanta që përmbanin 51 pako me 74 kilogramë e 804 gramë marijuanë.
Në kuadër të operacionit u sekuestruan gjithashtu automjeti dhe një telefon celular. Drejtuesi i mjetit, një shtetas shqiptar 54 vjeç, u arrestua dhe është shoqëruar në komisariat.
Burime zyrtare bëjnë me dije se, që prej muajit shtator, policia greke ka sekuestruar rreth 775 kilogramë marijuanë, e cila dyshohet se ka origjinë nga Shqipëria. Rastet janë evidentuar kryesisht në Igumenicë, në rrugë tokësore dhe detare, si edhe në zona të tjera si Janina, Selaniku dhe Kosturi.
