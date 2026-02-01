Lideri suprem i Iranit paralajmëron se një sulm i SHBA do të shkaktonte luftë rajonale

Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, ka paralajmëruar se çdo sulm nga Shtetet e Bashkuara do të shkaktonte një “luftë rajonale” në Lindjen e Mesme, duke rritur ndjeshëm tensionet mes Teheranit dhe Uashingtonit. Deklarata vjen në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e përdorimit të forcës ushtarake kundër Republikës Islamike.
Komentet e Khameneit janë ndër më të drejtpërdrejtat deri tani, ndërsa aeroplanmbajtësja amerikane USS Abraham Lincoln dhe anije të tjera luftarake ndodhen në Detin Arabik. Sipas liderit iranian, Irani nuk kërkon të nisë konflikt, por do t’i përgjigjet ashpër çdo sulmi apo provokimi.
Ndërkohë, mbetet e paqartë nëse administrata amerikane do të ndërmarrë veprime ushtarake. Trump ka deklaruar disa herë se Irani dëshiron të negociojë, duke theksuar gjithashtu shqetësimet për programin bërthamor iranian. Megjithatë, ai ka vendosur dy “vija të kuqe”: vrasjen e protestuesve paqësorë dhe ekzekutime të mundshme masive të të ndaluarve pas protestave të fundit.
Khamenei i cilësoi protestat mbarëkombëtare në Iran si një “grusht shteti”, duke ashpërsuar qëndrimin e qeverisë. Sipas autoriteteve, dhjetëra mijëra persona janë ndaluar që nga nisja e demonstratave, të cilat filluan në fund të dhjetorit për shkak të krizës ekonomike dhe rënies së monedhës kombëtare.
Në një zhvillim tjetër, kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, deklaroi se Irani i konsideron tashmë ushtritë e Bashkimit Evropian si organizata terroriste, pas vendimit të BE-së për ta shpallur Gardën Revolucionare iraniane si grup terrorist. Deklarata pritet të ketë më shumë efekt simbolik, por tregon përshkallëzimin e mëtejshëm të retorikës politike.
Tensionet mbeten të larta edhe në Ngushticën e Hormuzit, ku Irani ka paralajmëruar stërvitje ushtarake me zjarr të vërtetë. SHBA ka bërë thirrje që të mos kërcënohen anijet apo trafiku tregtar në këtë zonë strategjike, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës që tregtohet globalisht.
Ndërsa Uashingtoni dhe Teherani flasin për mundësi negociatash, ende nuk ka shenja konkrete për dialog të drejtpërdrejtë, diçka që Khamenei e ka përjashtuar vazhdimisht. Situata mbetet e tensionuar, me rrezikun e një përshkallëzimi të gjerë rajonal.
Foto: US Navy/ Avion i Marinës Amerikane duke u ulur në aeroplanmbajtësen në Oqeanin Indian, 23 janar 2026
