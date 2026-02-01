Horoskopi mujor i Paolo Fox, Shkurt 2026, dashuria, puna dhe fati për të 12 shenjat

Lexoni horoskopin e muajit sipas Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për muajin shkurt 2026 për çdo shenjë të zodiakut. Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Gjendesh përballë një situate astrologjike me angazhime të forta, sidomos në dhjetë ditët e para të shkurtit. Mund të përfundosh në qendër të një përplasjeje të vërtetë: kërkesa, presione apo përballje të drejtpërdrejta do të të vënë në provë. Megjithatë, energjia nuk të mungon; përkundrazi, është pikërisht kjo forcë që të lejon të reagosh dhe të mos qëndrosh i bllokuar. Kjo është një periudhë ku mund të vendosësh pika të qarta në jetën tënde, të marrësh vendime të forta dhe të çlirohesh nga një barrë që e mbart prej kohësh. Mund të mbyllësh një çështje të mbetur pezull ose të marrësh një kënaqësi personale të rëndësishme.
Nga data 14 shkurt, Saturni hyn në shenjën tënde dhe kjo shënon një kthesë: do të kesh mundësi të shprehesh, të reagosh dhe të rifitosh hapësirën tënde. Nëse janari ka qenë një muaj heshtjeje ose, në disa raste, mbizotërimi nga të tjerët, shkurti shfaq një fytyrë krejt tjetër, më luftarake, por edhe më të vetëdijshme. Në dashuri, yjet bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm dhe të favorshëm: rritet pasioni, por edhe dëshira për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme.
Demi
Muaji shkurt duhet ndarë qartë në dy pjesë. E para i kushtohet reflektimit, vëzhgimit dhe kujdesit; e dyta është e orientuar drejt veprimit dhe zgjedhjeve konkrete. Nëse kohët e fundit ke hapur një aktivitet, ke ndryshuar rol apo grup, ose po mendon të provosh veten në fusha të reja, para datës 15 shkurt është më mirë të mos ekspozohesh shumë dhe të vlerësosh me kujdes çdo hap. Megjithatë, një fitore duhet të ketë ardhur tashmë: jo pak Demë në fillim të janarit kanë marrë një konfirmim, një përgjigje pozitive ose një sinjal inkurajues. Tani bëhet fjalë për ta konsoliduar. Edhe ndjenjat mund të rifillojnë me më shumë besim, sidomos nëse muajt e fundit ka pasur distancë ose pasiguri. Shkurti, veçanërisht në gjysmën e dytë, do të rezultojë më miqësor nga sa mendon, i aftë të të surprizojë dhe të të rikthejë sigurinë, sidomos nëse nuk nxitohesh.
Binjakët
Forma fizike duhet kuruar me vëmendje të veçantë, sepse muajt e fundit ka qenë e sprovuar, sidomos që nga fillimi i dhjetorit. Që prej asaj kohe, disa Binjakë kanë ndjerë më shumë nervozizëm, lodhje ose tensione në jetën e përditshme. Megjithatë, pjesa e parë e shkurtit është e rëndësishme: ke disa planetë në favor dhe një Mars që vazhdon të të mbështesë, duke të dhënë energji, qartësi mendore dhe aftësi më të madhe reagimi. Ky muaj hap dyert jo vetëm për ndjenjat, por edhe për një rishikim të bilanceve, si emocionale ashtu edhe praktike. Është momenti i duhur për të bërë qartësi, për të kuptuar çfarë dëshiron vërtet dhe çfarë po të merr vetëm kohë dhe energji. Në çiftet në krizë është thelbësore të kërkohet një ekuilibër i ri. Kujdes i veçantë duhet në marrëdhëniet me Virgjëreshën, Binjakët, Shigjetarin dhe Peshqit, që mund të jenë më delikate, por edhe zbuluese.
Gaforrja
Ky qiell premton mirë: shumë planetë do të rikthehen aktivë që pas javës së parë dhe yjet duan të të shohin më të mbrojtur dhe më të kthjellët se zakonisht. Megjithatë, tani duhet të kuptosh me të vërtetë çfarë ke në zemër dhe çfarë nuk je më i gatshëm të pranosh. Nëse në punë ndjen se disa situata nuk funksionojnë më, ose në dashuri ke nevojë për sqarime të thella, nga gjysma e dytë e shkurtit do të duhet të marrësh vendime drastike. Shtyrja nuk do të shërbejë më. Saturni nis një tranzit që të fton të presësh atë që nuk shërben, të eliminosh pa frikë degët e thata. Nuk është një gjendje negative dhe as nuk të çon drejt izolimit, sepse Jupiteri mbetet në shenjë dhe vazhdon të të mbështesë. Thjesht do të bësh një analizë të kujdesshme të dëshirave të tua dhe do të mbash larg nga jeta gjithçka që nuk të përfaqëson më. Shkurti është muaji i ndarjeve, por edhe i vendimeve që hapin rrugën për një të ardhme më autentike.
Luani
Kam shpjeguar që në fillim të vitit se do të kishte planetë në kundërshtim, të aftë të të prishnin disi qetësinë. Janari, në fakt, për shumë Luanë ka qenë një muaj i lodhshëm, për luftëtarë të vërtetë, i mbushur me prova durimi dhe vetëkontrolli. Kam këmbëngulur disa herë që të flitet me arsyen dhe jo me instinktin, sepse në këtë periudhë rreziku i polemikave të panevojshme është i lartë. Shkurti nis ende me një ndjesi të lehtë parehatie ose lodhjeje, por nuk duhet të dekurajohesh. Gjysma e dytë e muajit fillon të funksionojë më mirë. Nëse ke ndjekur udhëzimet për vitin 2026, e di që pikërisht nga mesi i shkurtit nis një sezon force, i destinuar të kulmojë me suksese në verë. Takime të këndshme, martesa, bashkëjetesa ose ndryshime pune, fitore – gjithçka varet nga situatat dhe aftësitë individuale… por një gjë është e sigurt: fitoret e tua nuk mund të ndalen. Nëse në fillim të muajit ndjen pak shqetësim, dije se është vetëm i përkohshëm.
Virgjëresha
Me Saturnin që në shkurt nuk është më kundër teje, hapet një sezon çlirimi dhe kjo është një lajm shumë i rëndësishëm. Pas muajsh presioni, vonesash dhe përgjegjësish të tepërta, më në fund fillon të marrësh frymë. Nëse ke luftuar kundër një kundërshtari, ke përjetuar mosmarrëveshje ose ke përballuar situata të ndërlikuara, do të vëresh se gradualisht tensionet fillojnë të shuhen. Shkurti paralajmëron një jetë më të thjeshtë dhe më të menaxhueshme. Pas datës 14 mund të marrësh lajmin që ke pritur prej kohësh; do të ketë më shumë qartësi në fushën profesionale, sepse ke nevojë për stabilitet dhe muajt e kaluar e kanë munguar këtë. Fitore personale janë në horizont. Tani gjërat fillojnë të sistemohen. Në dashuri, megjithatë, nevojitet kujdes: marrëdhëniet e forta ecin përpara pa probleme, ndërsa ato të brishta ose të sapolindura rrezikojnë të kthehen në barrë nëse nuk sqarohen.
Peshorja
Shkurti nis me perspektiva shumë të mira dhe me një qiell dukshëm më të lehtë. Do të kesh planetë në favor, çka e bën muajin dinamik, stimulues dhe plot mundësi. Dy javët e para janë më të mirat absolutisht, sidomos për dashurinë, për t’u vënë në lojë dhe për të treguar pa filtra natyrën tënde të vërtetë. Është momenti i duhur për të guxuar, për të bërë një zgjedhje me zemër ose për të ringjallur një marrëdhënie që dukej e fikur. Nëse ke një projekt kreativ ose po bashkëpunon me dikë për të çuar përpara një ide, mos u frikëso: mes shkurtit dhe marsit suksesi nuk do të mungojë. Kujdesi i vetëm lidhet me çështjet ekonomike dhe ligjore. Nëse në të kaluarën ka pasur vështirësi, konflikte apo ndarje, do të jetë e rëndësishme të lëvizësh me maturi. Megjithatë, shkurti sjell risi edhe në këto drejtime, me zhvillime të papritura.
Akrepi
Më e mira vjen gradualisht, sepse fillimi i muajit është ende i shënuar nga njëfarë stresi dhe mendime të lidhura me të kaluarën. Nuk varet plotësisht nga ti: me shumë gjasë duhet të vendosësh rregull në disa çështje pune ose organizative. Nuk është thelbësore të marrësh gjithçka menjëherë, ndaj shmang zemërimin nëse dhjetë ditët e para nuk sjellin përgjigje të menjëhershme. Gjërat po ndryshojnë, edhe pse ngadalë. Afërdita nis një tranzit të rëndësishëm rreth datës 10, i cili bëhet gjithnjë e më efektiv në gjysmën e dytë të muajit. Në dashuri rikthehet dëshira për të ndarë dhe për t’u afruar. Nëse ndihesh i trazuar, mos u mbyll në vetvete: nga mesi i shkurtit hapen hapësira për risi, takime të këndshme dhe mundësi interesante, sidomos për ata që janë vetëm ose duan të rikthehen në lojë.
Shigjetari
Ky qiell bëhet vërtet intrigues dhe stimulues, veçanërisht për ata që kanë dëshirë të ndryshojnë dhe të shohin përtej kufijve të zakonshëm. Shkurti sjell dy mesazhe shumë të qarta force. Nga njëra anë, Neptuni stimulon kreativitetin, ëndrrat dhe intuitën; nga ana tjetër, Saturni, nga mesi i muajit, fillon të ndërtojë baza më të forta në jetën tënde. Perspektivat janë të mira dhe inkurajuese. Është e mundur që tashmë po mendon për një ndryshim, si një zhvendosje ose një kthesë profesionale. Shumë varet nga mosha dhe rrethanat. Muaji është i favorshëm për intervista, provime dhe negociata. Në dashuri, rritja është e ngadaltë por e sinqertë: nëse një histori nuk funksionon, mund të ndjesh nevojën për të marrë distancë. Shkurti kërkon durim, por shpërblen koherencën.
Bricjapi
Që nga shkurti nis një periudhë rishikimi të thellë të marrëdhënieve ndërpersonale. Ti punon mirë vetëm dhe nuk i pëlqen ndërhyrja e të tjerëve kur ke një ide të qartë për të zhvilluar; në shkurt kjo nevojë bëhet edhe më e fortë. Nëse ka pasur polemika ose persona të pasigurt, me tranzitin e ri të Saturnit nga mesi i muajit do të duhet të thuash “ndal” pa ndjenja faji. Është koha për të bërë përzgjedhje. Projekti që ke në mendje është i rëndësishëm dhe mund të sjellë mundësi shumë të mira për të ardhmen. Mes shkurtit, marsit dhe prillit do të duhet të kuptosh se cilën rrugë të ndjekësh realisht. Në disa raste mund të lindë edhe dëshira për ta mbyllur gjithçka dhe për të ndryshuar jetë. Je më rebel se zakonisht, por edhe më i kthjellët. Dashuria rikthehet në jetën tënde nëse e dëshiron… Afërdita favorizon lidhjet me Peshqit, Akrepin, Virgjëreshën dhe Demin.
Ujori
Shkurti hapet me një grumbull planetësh në shenjën tënde, duke ndezur një dëshirë të fortë për të revolucionarizuar jetën. Për ty, ndryshimi është thelbësor: të qëndrosh për shumë kohë në të njëjtën situatë, duke pasur parasysh natyrën tënde ekstroverte, krijon bllokim të brendshëm. Ky është momenti për të thyer skemat, për të bërë diçka ndryshe dhe për të vënë në diskutim zakone të vjetra. Në dashuri, Afërdita është e favorshme në fillim të muajit, por ndikimi i saj zbehet në gjysmën e dytë. Historitë e dashurisë që lindin tani mund të vazhdojnë, por me një qasje më të lehtë. Zemrat e vetmuara mund të përjetojnë lidhje jo konvencionale ose të përkohshme. Shkurti mbetet një muaj me ogur të mirë, ideal për të eksperimentuar dhe për të marrë vendime të guximshme.
Peshqit
Për ty nis sezoni më i ngrohtë, më intensiv dhe më i favorshëm, një periudhë ku energjitë duken të rinovuara dhe gjithçka përreth merr ngjyra më të gjalla. Është momenti kur emocionet thellohen dhe ndien se je më në fund në harmoni me atë që dëshiron vërtet. Me Jupiterin në favor dhe Afërditën që hyn në shenjën tënde, është pothuajse e pamundur të mos përfshihesh nga një pasion i fuqishëm ose një ndjenjë që ngroh zemrën. Emocionet kthehen në plan të parë. Nëse ke tashmë një person të veçantë pranë, ky qiell e forcon lidhjen dhe sjell më shumë stabilitet. Në fund të muajit do të kesh një qiell të dobishëm, të aftë të hapë dyer të reja dhe të të ofrojë mundësi që nuk duhet t’i lësh të ikin. Shfrytëzoje maksimalisht, përpiqu të jetosh çdo ditë me entuziazëm dhe mirënjohje, duke shmangur mendimet negative ose nostalgjitë që mund të ngadalësojnë hapin tënd.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
