Familjarët ishin në gjumë, përfshihet nga flakët banesa në Zvezdë

MALIQ – Një banesë në fshatin Zvezdë, në bashkinë Maliq, është përfshirë nga një zjarr që ka shkatërruar totalisht një prej kateve të saj.
Sipas informacioneve paraprake, shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë, por dyshohet se mund të ketë nisur nga një rezistencë ose sobë ngrohjeje, ndërsa familjarët ndodheshin në gjumë në momentin e incidentit.
Banorët e zonës kanë ndihmuar familjen të dalë jashtë banesës, ndërsa zjarrfikësja ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për izolimin dhe shuarjen e flakëve.
Fatmirësisht, nuk ka persona të lënduar. Në vendngjarje ndodhet edhe policia, e cila po kryen veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e zjarrit.
