Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kadastra e Vlorës në Tiranë, Rama: Do zhvendosim edhe të tjera!
Transmetuar më 01-02-2026, 09:54

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka komentuar sot zhvendosjen e zyrës së Kadastrës së Vlorës në Tiranë, duke theksuar se shërbimi për qytetarët nuk ka ndryshuar, pasi të gjitha procedurat mund të kryhen përmes platformës online E-Albania.

Rama shtoi se keqkuptimi për vendndodhjen fizike të zyrës ka shkaktuar tension dhe zhurmë të panevojshme. “Agjencia e Kadastrës ka kaluar prej kohësh nga një model i vjetëruar, me sportele e radhë dhe zvarritje, në një model online. Shumica e procedurave nuk kërkojnë më paraqitje fizike; të gjitha ndiqen online”, tha ai.

Sipas Kryeministrit, zhvendosja e zyrës është pjesë e një procesi më të gjerë: shërbimet e Kadastrës synojnë të funksionojnë pa sportele fizike, me qasje të drejtpërdrejtë për qytetarët përmes celularit ose kompjuterit, pavarësisht nga vendndodhja e zyrës.

“Ky nuk është veprimi i parë për zhvendosjen e një drejtorie vendore dhe nuk do të jetë i fundit. Të tjera drejtori do të zhvendosen, ndërsa qëllimi ynë është të sigurojmë mbylljen e ciklit të shërbimit: aplikimi, përpunimi dhe marrja e dokumentit të kërkuar të bëhet plotësisht online, pa pasur nevojë për postë apo sportele fizike”, u shpreh Rama.

Ky ndryshim vjen si pjesë e transformimit digjital të administratës shqiptare, duke synuar përmirësimin e aksesit të qytetarëve në shërbime publike dhe reduktimin e burokracisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...