Kadastra e Vlorës në Tiranë, Rama: Do zhvendosim edhe të tjera!

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka komentuar sot zhvendosjen e zyrës së Kadastrës së Vlorës në Tiranë, duke theksuar se shërbimi për qytetarët nuk ka ndryshuar, pasi të gjitha procedurat mund të kryhen përmes platformës online E-Albania.
Rama shtoi se keqkuptimi për vendndodhjen fizike të zyrës ka shkaktuar tension dhe zhurmë të panevojshme. “Agjencia e Kadastrës ka kaluar prej kohësh nga një model i vjetëruar, me sportele e radhë dhe zvarritje, në një model online. Shumica e procedurave nuk kërkojnë më paraqitje fizike; të gjitha ndiqen online”, tha ai.
Sipas Kryeministrit, zhvendosja e zyrës është pjesë e një procesi më të gjerë: shërbimet e Kadastrës synojnë të funksionojnë pa sportele fizike, me qasje të drejtpërdrejtë për qytetarët përmes celularit ose kompjuterit, pavarësisht nga vendndodhja e zyrës.
“Ky nuk është veprimi i parë për zhvendosjen e një drejtorie vendore dhe nuk do të jetë i fundit. Të tjera drejtori do të zhvendosen, ndërsa qëllimi ynë është të sigurojmë mbylljen e ciklit të shërbimit: aplikimi, përpunimi dhe marrja e dokumentit të kërkuar të bëhet plotësisht online, pa pasur nevojë për postë apo sportele fizike”, u shpreh Rama.
Ky ndryshim vjen si pjesë e transformimit digjital të administratës shqiptare, duke synuar përmirësimin e aksesit të qytetarëve në shërbime publike dhe reduktimin e burokracisë.
