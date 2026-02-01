Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Këmbimi valutor sot/ Sa blihet dhe shitet euro e dollari? Çfarë ndodh me monedhat e tjera
Transmetuar më 01-02-2026, 09:44

Sot, 1 shkurt 2026, dollari amerikan blihet me 81 lekë dhe shitet me 82.2 lekë.

Euro blihet me 96.3 lekë dhe shitet 97 lekë.

Franga zvicerane këmbehet në blerje me 104.8 lekë, ndërsa në shitje me 105.8 lekë.

Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 59.4 lekë, ndërsa në shitje me 60.6 lekë

