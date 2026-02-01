Këmbimi valutor sot/ Sa blihet dhe shitet euro e dollari? Çfarë ndodh me monedhat e tjera

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-02-2026, 09:44
Sot, 1 shkurt 2026, dollari amerikan blihet me 81 lekë dhe shitet me 82.2 lekë.
Euro blihet me 96.3 lekë dhe shitet 97 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 104.8 lekë, ndërsa në shitje me 105.8 lekë.
Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 59.4 lekë, ndërsa në shitje me 60.6 lekë
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd