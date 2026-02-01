Mateo i organizon një surprizë romantike, Brikena i jep dorën

Në përpjekje për të thyer distancën që Brikena ka vendosur ndaj tij, Mateo i organizoi asaj një surprizë romantike brenda shtëpisë së Big Brother VIP 5, me ndihmën e Vëllait të Madh.
Konkurrenti i dedikoi Brikenës një këngë dashurie, ndërsa ambienti u dekorua me trëndafila, duke krijuar një atmosferë intime dhe simbolike. Surpriza u plotësua edhe nga një mesazh i dërguar nga ajri, i cili përfshinte një pyetje të drejtpërdrejtë: “Më jep vetëm një mundësi!”
Reagimi i Brikenës ishte i matur dhe i sinqertë. Ajo falënderoi Mateon për gjestin, duke theksuar se është e gatshme t’i japë një mundësi për t’u njohur më mirë, por jo për të kaluar në një fazë më të avancuar të raportit mes tyre.
“E falënderoj Mateon për këtë surprizë. Do i jap një mundësi për t’u njohur, por jo për më shumë,” u shpreh ajo, duke shtuar se, për momentin, nuk ndihet gati as për një përqafim, duke zgjedhur t’i japë vetëm dorën.
Brikena nuk la pa përmendur edhe një urim për babain e Mateos, i cili feston ditëlindjen, duke i uruar “edhe 100”.
Momenti u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ndërsa marrëdhënia mes dy konkurrentëve mbetet ende në një fazë të hapur dhe të paqartë.
