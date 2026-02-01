Të gjithë djemtë në televotim, Angelo përfundon rrugëtimin në Big Brother VIP 5

TIRANË, 1 shkurt 2026 – Mbrëmjen e sotme, gara në Big Brother VIP 5 solli një tjetër eliminim, teksa të gjithë konkurrentët meshkuj u përfshinë në televotim.
Si rezultat i votimit të publikut, Angelo rezultoi konkurrenti më pak i votuar, duke u detyruar të largohej nga shtëpia më e famshme në vend. Ai nuk kishte në dispozicion asnjë “biletë fati”, çka e bëri eliminimin e tij përfundimtar.
Me këtë largim, Angelo mbyll rrugëtimin e tij në edicionin e pestë të Big Brother VIP, ndërsa gara vijon me dinamikë të shtuar dhe pritet të sjellë surpriza të reja në javët në vijim.
