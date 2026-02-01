Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të gjithë djemtë ishin në televotim, ja kush u largua nga shtëpia e BBVIP
Transmetuar më 01-02-2026, 08:29

Angelo ka lënë sonte shtëpinë.

Ai rezultoi më pak i votuari në televotimin ku ishin të përfshirë të gjithë djemtë.

Ai nuk kishte as biletë fati, duke mbyllur kështu përfundimisht rrugëtimin e tij në Big Brother.

