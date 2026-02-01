Të gjithë djemtë ishin në televotim, ja kush u largua nga shtëpia e BBVIP

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-02-2026, 08:29
Angelo ka lënë sonte shtëpinë.
Ai rezultoi më pak i votuari në televotimin ku ishin të përfshirë të gjithë djemtë.
Ai nuk kishte as biletë fati, duke mbyllur kështu përfundimisht rrugëtimin e tij në Big Brother.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd