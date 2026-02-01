A ia vlen të blesh një apartament për ta dhënë me qira?

TIRANË – Rritja e shpejtë e çmimeve të pasurive të paluajtshme në vitet e fundit, e shoqëruar me qira që kanë mbetur relativisht të ulëta, po e bën gjithnjë e më pak të leverdishëm investimin në apartamente me synimin për t’i dhënë me qira, veçanërisht në kryeqytet.
Sipas vlerësimeve të agjencive imobiliare, rreth 10–15% e blerjeve të banesave në Shqipëri realizohen për qëllime investimi, kryesisht për qiradhënie ose për rishitje pas rritjes së çmimit. Megjithatë, ekspertët e tregut theksojnë se balanca mes kostos së blerjes dhe të ardhurave nga qiraja është përkeqësuar ndjeshëm.
Tirana: kthim i ngadaltë dhe pak tërheqës
Stela Dhami, përfaqësuese e Colliers International, shprehet se blerja e një apartamenti në Tiranë për qëllime qiraje nuk përbën më një investim të leverdishëm.
“Pavarësisht zonës, kthimi i investimit është shumë i ngadaltë. Periudha e rikuperimit është rritur nga rreth 15 vite në mbi 17 vite, si pasojë e rritjes së fortë të çmimeve të blerjes”, shprehet ajo, duke shtuar se një kthim i tillë është mbi pragun e konsideruar ekonomikisht të arsyeshëm, që zakonisht vlerësohet 10–12 vite.
Sipas të dhënave nga Key Data Albania dhe Deloitte, çmimi mesatar i apartamenteve në Tiranë ka arritur në rreth 2,000 euro/m². Një apartament prej 90 m² kushton afërsisht 180,000 euro. Nëse jepet me qira, të ardhurat mujore bruto janë rreth 750 euro, qoftë për qira ditore apo mujore, duke çuar kthimin bruto në rreth 20 vite.
Edhe në zonat më qendrore, ku qiratë mujore mund të arrijnë deri në 1,000 euro, çmimi i blerjes rritet ndjeshëm, në 2,500–3,000 euro/m², duke e mbajtur kthimin bruto në intervalin 19–23 vite.
Sipas znj. Dhami, rishitja mbetet aktualisht alternativa e vetme reale fitimprurëse në Tiranë, ndërsa qiradhënia ka humbur atraktivitetin si strategji investimi.
Bregdeti, përjashtimi që justifikon investimin
Ndryshe nga kryeqyteti, zonat bregdetare ofrojnë potencial më të lartë kthimi, për shkak të çmimeve më konkurruese të blerjes dhe qirave ditore më të larta gjatë sezonit turistik.
Vlora: Çmimet e blerjes variojnë nga 1,300 euro/m² në Orikum deri në 3,500 euro/m² në vijën e parë. Për një apartament 90 m² të blerë me 2,000 euro/m², të ardhurat mujore nga qiraja ditore arrijnë mesatarisht 1,120 euro, duke e ulur kthimin në rreth 13 vite.
Golemi (Durrës): Me çmime blerjeje rreth 1,500 euro/m², një apartament 90 m² gjeneron rreth 1,026 euro në muaj, çka përkthehet në një kthim bruto prej 10–11 viteve, ndër më të leverdishmit në vend.
Shëngjini: Për të njëjtën sipërfaqe dhe çmim blerjeje rreth 1,500 euro/m², të ardhurat mujore nga qiraja arrijnë rreth 805 euro, me një kthim investimi prej 13–14 vitesh.
Konkluzion
Të dhënat tregojnë qartë se blerja e një apartamenti për qiradhënie në Tiranë ka humbur atraktivitetin financiar, për shkak të rritjes së shpejtë të çmimeve të pronave. Në të kundërt, zonat bregdetare mbeten më konkurruese, veçanërisht kur prona blihet me çmim relativisht të ulët dhe shfrytëzohet për qira ditore gjatë sezonit turistik.
Në kushtet aktuale të tregut, vendndodhja dhe çmimi i blerjes janë faktorët kyç që përcaktojnë nëse investimi në pasuri të paluajtshme për qira ka apo jo kuptim ekonomik.
