Nuk ka më keq! Përleshje mes lojtarëve dhe një karton i kuq në Chelsea–West Ham. Video

ANGLI – Ndeshja mes Chelseat dhe West Hamit, e vlefshme për raundin e 24-t të Premier League dhe e përfunduar me rezultatin 3-2, u mbyll me tensione të larta dhe një përleshje të ashpër mes lojtarëve në minutat e fundit.
Chelsea siguroi fitoren falë golit të Enzo Fernández në kohën shtesë (90’+2), në një përmbysje të plotë, pasi West Hami – skuadra e drejtuar nga Nuno Espírito Santo – kishte kryesuar 2-0. Goli vendimtar ndezi reagime të forta në fushë dhe, pak çaste më vonë, situata degradoi në një përplasje masive.
Incidenti nisi kur Traoré shtyu Marc Cucurellan, duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të lojtarëve të të dyja ekipeve. Në kaosin e krijuar, Jean-Clair Todibo, ish-mbrojtësi i Benficës, u pa duke e kapur João Pedron nga fyti, veprim për të cilin u ndëshkua me karton të kuq nga gjyqtari.
Autoritetet e Premier League pritet të shqyrtojnë incidentin, ndërsa ndeshja mbetet një nga më të diskutuarat e javës për shkak të përfundimit dramatik dhe skenave të tensionit në fushë.
Afinal, o Royal Rumble é em Stamford Bridge 😅 Chelsea 🥊 West Ham#DAZNPremier pic.twitter.com/uFl40451Ke— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 31, 2026
