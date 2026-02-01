Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nuk ka më keq! Përleshje mes lojtarëve dhe një karton i kuq në Chelsea–West Ham. Video
Transmetuar më 01-02-2026, 07:59

ANGLI – Ndeshja mes Chelseat dhe West Hamit, e vlefshme për raundin e 24-t të Premier League dhe e përfunduar me rezultatin 3-2, u mbyll me tensione të larta dhe një përleshje të ashpër mes lojtarëve në minutat e fundit.

Chelsea siguroi fitoren falë golit të Enzo Fernández në kohën shtesë (90’+2), në një përmbysje të plotë, pasi West Hami – skuadra e drejtuar nga Nuno Espírito Santo – kishte kryesuar 2-0. Goli vendimtar ndezi reagime të forta në fushë dhe, pak çaste më vonë, situata degradoi në një përplasje masive.

Incidenti nisi kur Traoré shtyu Marc Cucurellan, duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të lojtarëve të të dyja ekipeve. Në kaosin e krijuar, Jean-Clair Todibo, ish-mbrojtësi i Benficës, u pa duke e kapur João Pedron nga fyti, veprim për të cilin u ndëshkua me karton të kuq nga gjyqtari.

Autoritetet e Premier League pritet të shqyrtojnë incidentin, ndërsa ndeshja mbetet një nga më të diskutuarat e javës për shkak të përfundimit dramatik dhe skenave të tensionit në fushë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...