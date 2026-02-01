SHBA miraton paketë të re të shitjeve ushtarake për Izraelin në vlerë prej 6.5 miliardë dollarësh

Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një paketë të re shitjesh ushtarake për Izraelin, me vlerë që tejkalon 6.5 miliardë dollarë, në një kohë të rritjes së tensioneve rajonale, veçanërisht me Iranin, kanë bërë të ditur zyrtarë amerikanë në Uashington.
Sipas dy njoftimeve të ndara të publikuara të premten nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit, marrëveshja përfshin automjete të lehta taktike me vlerë 1.98 miliardë dollarë, helikopterë sulmues AH-64E Apache me kosto 3.8 miliardë dollarë, si dhe një kontratë të veçantë prej 740 milionë dollarësh për paketa energjie të destinuara për transportues të blinduar të personelit. Kompanitë AM General, Boeing dhe Lockheed Martin janë ndër kontraktorët kryesorë të përfshirë.
Pentagoni deklaroi se “shitja e propozuar do të rrisë aftësinë e Izraelit për t’u përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme, duke forcuar kapacitetin e tij për mbrojtjen e kufijve”, duke shtuar se kjo masë “nuk pritet të ndryshojë ekuilibrin bazë ushtarak në rajon”.
Miratimi i marrëveshjes vjen në një kontekst të ndjeshëm politik dhe ushtarak. Mediat izraelite raportuan të premten se zyrtarë ushtarakë kanë pranuar gjerësisht shifrat e viktimave të publikuara nga autoritetet në Gaza, të cilat flasin për rreth 70,000 të vdekur palestinezë që nga nisja e luftës Izrael-Hamas në vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe, Izraeli është përballur me akuza të shumta për krime lufte dhe për pengimin e ndihmës humanitare në enklavën palestineze.
Vendimi i Uashingtonit pason gjithashtu përshkallëzimin e tensioneve mes SHBA-së dhe Iranit, teksa Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk e përjashton një opsion ushtarak, duke paralajmëruar mbështetje për protestuesit në Republikën Islamike.
Trump e ka paraqitur vazhdimisht veten si një nga mbështetësit më të vendosur të Izraelit, në kontrast me paraardhësin e tij, Joe Biden, i cili kishte kritikuar Tel Avivin për atë që e cilësonte si viktima civile kolaterale në Gaza. Në maj të vitit 2024, administrata Biden kishte pezulluar dërgesat e bombave të rënda drejt Izraelit, duke pranuar se armët amerikane ishin përdorur në sulme që kishin shkaktuar viktima civile. Pas rikthimit të Trump në detyrë në mars 2025, Uashingtoni shfuqizoi kufizimet që i cilësoi si “kushte të pabazuara dhe të politizuara për ndihmën ushtarake ndaj Izraelit”.
