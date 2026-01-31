Protesta të dhunshme në Torino, digjen automjete policie; reagon kryeministrja Meloni

Torino u përball sot me një protestë masive që degjeneroi në dhunë dhe përplasje me policinë. Mijëra qytetarë u mblodhën për të shprehur solidaritetin me qendrën sociale Askatasuna, e zbrazur nga autoritetet muajt e fundit.
Gjatë tubimit, protestuesit hodhën gurë dhe bomba letre, ndërsa qyteti u mbulua nga tymi i gazit lotsjellës. Një automjet policie u vendos në flakë, ndërsa zjarrfikësit dhe forcat e rendit u përpoqën ta shuanin zjarrin.
Organizatorët kishin planifikuar tre tubime në Piazza XVIII Dicembre, Porta Nuova dhe Palazzo Nuovo, të cilat më pas u bashkuan në Piazza Vittorio për të vijuar drejt Corso Regina Margherita. Sipas organizatorëve dhe policisë, në protestë morën pjesë mbi 15 mijë persona.
Në krye të marshimit u panë flamuj të Palestinës dhe pankarta që mbështesnin Mohammed Hannoun, Dawoud dhe Yaser Elasaly, lidhur me hetimin mbi fondet për Hamas. Në pjesën tjetër të tubimit u shfaqën flamuj No Tav, të shoqatave për Kurdistanin dhe të lëvizjeve transfeministe.
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, reagoi përmes rrjeteve sociale, duke dënuar episodet e dhunës:
“Këta nuk janë kundërshtim apo protestë; janë sulme të dhunshme ndaj Shtetit dhe atyre që e përfaqësojnë. Qeveria ka forcuar mjetet për të luftuar pandëshkueshmërinë, tani është puna e drejtësisë që të veprojë deri në fund, pa ulje dënimi dhe pa justifikime.”
Meloni theksoi se sulmet ndaj institucioneve dhe forcave të rendit nuk mund të justifikohen dhe duhet trajtuar siç janë.
