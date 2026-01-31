Sa herë në ditë është normale të shkosh në tualet? Ja çfarë këshillojnë mjekët

Frekuenca e urinimit ndryshon nga personi në person dhe ndikohet nga disa faktorë, përfshirë moshën, kapacitetin e fshikëzës, gjendjen shëndetësore dhe sasinë e lëngjeve të konsumuara gjatë ditës, si uji, kafeja, pijet e gazuara apo alkooli.
Sipas mjekëve, ekziston një interval mesatar që konsiderohet normal për shumicën e të rriturve.
Cila është frekuenca normale?
Ekspertët e shëndetit bëjnë me dije se urinimi deri në 7 herë në ditë konsiderohet normal. Në disa raste, edhe deri në 10 vizita në tualet mund të jenë të pranueshme, veçanërisht nëse një person konsumon shumë lëngje dhe nuk shfaq simptoma të tjera shqetësuese.
Vetëm frekuenca e lartë nuk do të thotë domosdoshmërisht se ekziston një problem me sistemin urinar.
Kur duhet të shqetësoheni?
Mjekët këshillojnë që vëmendje t’i kushtohet ndryshimeve të papritura në zakonet e përditshme. Nëse një person vëren se shkon në tualet shumë më shpesh se zakonisht, rekomandohet konsultimi me mjekun për një vlerësim të detajuar.
Një nga shkaqet e mundshme është fshikëza hiperaktive, një gjendje ku fshikëza tkurret edhe kur nuk ka nevojë, ose bëhet tepër e ndjeshme edhe ndaj sasive të vogla të urinës.
Shenjat paralajmëruese
Nëse urinimi i shpeshtë shoqërohet me simptoma të tjera, si:
djegie apo dhimbje gjatë urinimit
ndjesi parehatie në fund të barkut
urgjencë e vazhdueshme për të urinuar
atëherë mund të bëhet fjalë për një infeksion të traktit urinar ose cistit, të cilat kërkojnë trajtim mjekësor.
Këshilla e mjekëve
Në rast se urinimi i shpeshtë ndikon në cilësinë e jetës ose shoqërohet me dhimbje dhe shqetësime, mjekët rekomandojnë kontroll mjekësor për të përcaktuar shkakun dhe për të marrë trajtimin e duhur.
