Keni astmë apo alergji? Ja pse disa këshillojnë të mbani limon me kripë në dhomë para gjumit

Limoni njihet gjerësisht për vetitë e tij antibakteriale dhe aromën karakteristike, e cila përdoret shpesh në aromaterapi për të ndikuar pozitivisht në gjendjen emocionale dhe mirëqenien e përgjithshme.
Sipas praktikave popullore dhe këshillave alternative, vendosja e një limoni të prerë me pak kripë në dhomën e gjumit para se të flini mund të ndihmojë në freskimin e ajrit dhe krijimin e një ambienti më të këndshëm për frymëmarrje.
Metoda konsiston në prerjen e një limoni në katër pjesë, shtimin e pak kripe dhe vendosjen e tij pranë shtratit gjatë natës. Aroma që lëshon limoni besohet se ndihmon në relaksim dhe mund të lehtësojë ndjesinë e hundëve të zëna apo shqetësimet e lehta të frymëmarrjes.
Disa persona që vuajnë nga alergjitë sezonale, ftohjet apo shqetësime të lehta respiratore raportojnë se aroma e limonit i ndihmon të ndihen më të qetë dhe të flenë më mirë. Gjithashtu, limoni përdoret shpesh në aromaterapi për uljen e stresit dhe ankthit.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se këto metoda nuk zëvendësojnë trajtimin mjekësor, veçanërisht për sëmundje kronike si astma apo alergjitë e rënda. Çdo person që përjeton simptoma të vazhdueshme duhet të konsultohet me mjekun specialist.
