Ledioni-Monikës: Ti nuk ke mbrojtur kaq Ilirin sa Mirin

Gjatë Prime-it të fundit të Big Brother VIP Albania 5, vëmendja e publikut nuk shkoi vetëm te dinamika mes banorëve, por edhe te qëndrimi i opinionistes së spektaklit, e cila u vu re për mbrojtjen e vazhdueshme që i ka bërë banorit Miri.
Komentet e saj në favor të Mirit u përsëritën disa herë gjatë diskutimeve në studio, duke nxitur reagime dhe buzëqeshje edhe mes të pranishmëve.
Situata mori nota humori kur prezantuesi Ledion Liço ndërhyri me batutën e tij karakteristike, duke i thënë opinionistes: “Ti s’ke mbrojtur burrin… ish-burrin, me fal, kaq shumë!”
