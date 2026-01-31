Françeska Murati thumbon ish-partnerin pas divorcit: Nuk ka për të gjetur kurrë më mirë se unë!

Blogerja dhe ish-banorja e “Big Brother VIP”, Franceska Murati, ka qenë prej kohësh në qendër të zërave për fundin e martesës së saj.
Edhe pse nuk e ka konfirmuar kurrë zyrtarisht me deklarata publike, lëvizjet e saj kanë folur qartë: ajo ka lënë përfundimisht jetën në Londër për t’u shpërngulur në Tiranë, ku tashmë ka blerë apartamentin e saj dhe jeton vetëm me djalin.
Por së fundmi, duket se Franceska ka vendosur të thyejë heshtjen në mënyrën e saj.
Në një video të postuar në rrjetet sociale, ajo shfaqet tejet e kuruar dhe plot vetëbesim, duke dhënë një mesazh që shkon drejtpërdrejt te ish-partneri.
“S’ka hakmarrje, sepse ai nuk do të gjejë kurrë më mirë se unë”, shkruhet në mbishkrimin e videos së saj.
Me këtë deklaratë thumbuese, Franceska lë të kuptohet se kapitulli i ndarjes është mbyllur jo me inat, por me vetëdijen e plotë të vlerës së saj.
