Selin dhe Miri ndajnë ‘rrugët’? Përballja e fortë me banorët pas shfaqjes së klipit

Pas takimit me vëllanë e saj dhe mesazhit që ai i dha që të luajë vetëm, duket se Selin ka zgjedhur që të distancohet nga Miri.
Këtë Prime, ata nuk janë ulur më në të njëjtin divan por përballë. Në lidhje me raportin e tyre, është transmetuar edhe një klip, nga komentet që ata të dy kanë bërë këto ditë në shtëpi.
“Fjala e tij është urdhër për mua, dhe këtu do vijë vetë momenti që do vihet në vend fjala e vëllait tim”, ka thënë Selin.
“Në këtë moment unë jam i tërhequr se ka ardhur sinjali nga vëllai”, i ka thënë Miri Selin.
E pyetur nëse mendon se Miri do ta lëshojë, ajo është përgjigjur: Po, por do sigurohem ta lëshoj para se të më lëshojë ai.
“Do iki se jam kurioze të shoh reagime”, i thotë në një tjetër moment Selin Mirit.
Të pyetur nga Ledioni këtë mbrëmje, Selin tha se është besnike ndaj marrëdhënies me Mirin.
“Unë jam besnike në marrëdhënien time me Mirin dhe nuk e kam bërë dhe as do e bëj deri në këtë pikë të lojës, sa për divanin, ashtu ishin ulur. Sa i përket klipit kam respekt për Mirin, por unë jam soliste e lojës time. Po tregoj një Selin të lirë që nuk e drejton askush”, tha Selin.
“Kristin i vjen shumë keq që atë vështirësi që na vuri atë ditë ne e kthyem në forcë dhe kemi krijuar lojën dhe një miqësi shumë të mirë. Çdo siklet e kemi kaluar ashtu siç duam ne, unë nuk bëj Përputhen se është një program dashurie, dhe unë e kam thënë si e konsideroj, si vajzën time dhe ashtu vazhdoj ta konsideroj”, tha Miri.
