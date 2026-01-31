Futbollisti i Tiranës i jep lamtumirën vajzës që humbi jetën aksidentalisht

Futbollisti Freddy Álvarez ka reaguar për herë të parë pas tragjedisë që i mori jetën së bijës, vetëm nëntë vjeçe, në Shqipëri.
Futbollisti mbërriti të enjten në vend së bashku me bashkëshorten María Fernanda Esquivel dhe djalin e tyre pesëvjeçar, në të njëjtin fluturim me të cilin u riatdhesua edhe trupi i vajzës së vogël. Një ngjarje që tronditi thellë opinionin publik një javë më parë. Në aeroport, familjen e priti José Luis Rodríguez nga “Fútbol Consultants”, përfaqësuesi i lojtarit, i cili u angazhua në menaxhimin e procedurave në një moment tejet të rëndë emocionalisht.
Mes dhimbjes dhe tronditjes së madhe, ndërhyrja e përfaqësuesit dhe mbështetja e klubit Tirana bënë të mundur përshpejtimin e procedurave ligjore për riatdhesimin nga Europa, në një situatë kur familja nuk kishte forcë as mendore dhe as fizike për t’u përballur me to.
Familjarë nga Guanacaste dhe San Ramón ishin mbledhur në aeroport për një ribashkim të dhimbshëm, ndërsa pas mbërritjes u krye edhe procedura përfundimtare nga autoritetet shëndetësore. Pas ekzaminimeve të parashikuara nga protokolli, u konfirmua se trupi kishte mbërritur në gjendje të mirë, duke i dhënë familjes mundësinë të realizojë ceremoninë mortore dhe t’i japë lamtumirën e fundit vogëlushes, e rrethuar nga njerëzit e saj më të dashur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd