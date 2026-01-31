Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Debutim i hidhur për Asllanin, karton i kuq në ndeshjen e parë me Beşiktaş
Transmetuar më 31-01-2026, 20:40

Debutim i vështirë për Kristjan Asllanin me fanellën e Beşiktaş. Mesfushori i Kombëtares shqiptare u aktivizua në minutën e 76-të të sfidës ndaj Konyaspor, por u ndëshkua me karton të kuq vetëm pesë minuta më pas.

Asllani ndërhyri ndaj një kundërshtari, ndërsa pas rishikimit të pamjeve në sistemin VAR, arbitri vendosi ta largojë nga loja.

Pavarësisht përjashtimit, mesfushori shqiptar pati ndikim në rezultatin final, pasi pasimi i tij u shfrytëzua nga Kökçü për realizimin e golit të dytë të Beşiktaş, në minutën e 77-të.

Skuadra e Stambollit arriti të fitonte ndeshjen me rezultatin 2-1 ndaj Konyaspor, duke marrë tre pikë të rëndësishme, ndërsa debutimi i Asllanit mbetet i hidhur për shkak të kartonit të kuq.

