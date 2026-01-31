Paolo Fox është i bindur: shkurti do të jetë një muaj magjik për këto shenja të horoskopit

Sipas Paolo Fox, Luani, Binjakët, Akrepi dhe Bricjapi janë shenjat që do ta ndiejnë më fort energjinë magjike të shkurtit 2026. Për ta, ky muaj sjell qartësi, përmirësime në dashuri, zhvillime pozitive në punë dhe ndjesinë se gjërat më në fund po ecin përpara. Për këto shenja, shkurti mund të jetë një nga muajt më të bukur dhe më të rëndësishëm të vitit
Astrologu Paolo Fox, duke analizuar zodiakun e muajit të dytë të vitit, tha të shtunën (31 janar), siç citon noa.al mediat italiane, se muaji shkurt 2026 do të ketë një energji të veçantë pozitive për disa shenja të horoskopit.
Pas një fillimi viti të ngarkuar, yjet krijojnë kushte ideale për zhbllokime, qartësi dhe mundësi konkrete, sidomos në gjysmën e dytë të muajit.
Për këto shenja, shkurti nuk do të jetë thjesht një muaj i mirë, por një periudhë që mund të sjellë ndryshime të rëndësishme dhe kthesa pozitive.
Luani
Luani është një nga shenjat më të favorizuara të shkurtit. Pas tensioneve dhe pasigurive të muajve të mëparshëm, vjen një fazë stabiliteti dhe rikthimi i vetëbesimit. Në dashuri, çështje të mbetura pezull më në fund gjejnë zgjidhje, duke sjellë më shumë qetësi dhe harmoni. Beqarët kanë mundësi interesante për njohje të reja, ndërsa çiftet forcojnë lidhjen.
Në punë, shkurti sjell vlerësim, propozime dhe mundësi për të treguar aftësitë. Sidomos nga mesi i muajit e në vazhdim, Luani ndihet më i fortë dhe më i sigurt në vendimet që merr. Energjia është e lartë dhe fati duket qartë në anën e tij.
Binjakët
Për Binjakët, shkurti është një muaj i gjallë, komunikues dhe plot lëvizje. Marrëdhëniet shoqërore dhe profesionale përmirësohen ndjeshëm, ndërsa kontaktet e duhura hapin dyer të reja. Në dashuri, atmosfera bëhet më e lehtë dhe më pozitive, duke ndihmuar në sqarimin e keqkuptimeve të vjetra.
Në punë, mundësitë më të mira shfaqen në gjysmën e dytë të muajit, veçanërisht për ata që punojnë me komunikim, tregti, media apo projekte në grup. Fati i Binjakëve lidhet ngushtë me aftësinë për të folur, për t’u shprehur dhe për të ndërtuar lidhje të dobishme.
Akrepi
Shkurti është një muaj i fuqishëm për Akrepin, i mbushur me intensitet emocional dhe vendime të rëndësishme. Intuita e kësaj shenje është jashtëzakonisht e fortë dhe e udhëheq drejt zgjedhjeve të duhura, sidomos në dashuri. Marrëdhëniet bëhen më të thella, më të sinqerta dhe më autentike.
Në planin profesional, Akrepi ka mundësinë të bëjë hapa të guximshëm që sjellin përfitime afatgjata. Edhe pse muaji mund të jetë i ngarkuar, shpërblimi vjen në formën e qartësisë, suksesit dhe ndjesisë se po ecën në drejtimin e duhur. Për Akrepin, shkurti është transformues dhe fatlum.
Bricjapi
Bricjapi hyn në shkurt me më shumë siguri dhe stabilitet. Yjet favorizojnë projektet afatgjata, planet serioze dhe ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen. Në dashuri, marrëdhëniet e qëndrueshme forcohen, ndërsa ata që janë vetëm ndihen më të qartë për atë që kërkojnë.
Në punë, përkushtimi dhe durimi i Bricjapit fillojnë të japin rezultat. Edhe pse jo gjithçka vjen menjëherë, shkurti sjell shenja konkrete progresi, mbështetje dhe mundësi për të avancuar. Fati i kësaj shenje lidhet me këmbënguljen dhe qasjen e matur ndaj çdo vendimi.
