Të shtëna me armë gjahu pranë Liqenit Artificial të Tiranës. Gjendet edhe rosa e vrarë

Një ngjarje shqetësuese është raportuar në zonën e Liqenit Artificial të Tiranës, ku disa qytetarë kanë deklaruar se kanë dëgjuar të shtëna me armë gjahu gjatë kohës që po shëtisnin në park.
Sipas dëshmive të qytetarëve, janë dëgjuar tre të shtëna radhazi, pa u vënë re ndonjë reagim i menjëhershëm nga forcat e rendit. Rreth 15 minuta më vonë, ata kanë konstatuar një rosë të ngordhur në zonë, për të cilën dyshohet se është qëlluar me armë zjarri.
Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga Policia e Shtetit apo institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit.
Incidenti ngre shqetësime serioze lidhur me sigurinë në një nga hapësirat publike më të frekuentuara të kryeqytetit, si dhe mbi respektimin e ligjit për mbrojtjen e faunës së egër në zonat urbane. Liqeni Artificial konsiderohet një zonë e mbrojtur dhe një prej hapësirave kryesore rekreative për qytetarët e Tiranës.
Pranë liqenit frekuentohen çdo ditë familje, sportistë dhe fëmijë, çka e bën përdorimin e armëve të zjarrit në këtë zonë një rrezik serioz për sigurinë publike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd