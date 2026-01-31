Horoskopi mujor Paolo Fox, shkurt 2026: renditja e të 12 shenjave, pasqyra mujore dhe ndikimi i yjeve

Muaji shkurt 2026 paraqitet si një periudhë riekuilibrimi dhe reflektimi pas një fillimi viti mjaft intensiv. Sipas Paolo Fox, yjet ftojnë të ngadalësohet ritmi, të vëzhgohet me kujdes ajo që po ndodh dhe të bëhet një analizë e thellë, si në planin emocional ashtu edhe në atë praktik.
Ky muaj shërben për të sqaruar situata të mbetura pezull, për të rregulluar ekuilibrat dhe për të përgatitur terrenin për vendime më të forta që do të vijnë në muajt në vijim.
Veçanërisht gjysma e dytë e shkurtit sjell zhbllokime graduale, më shumë qartësi në marrëdhënie dhe një vizion më të kthjellët në punë.
Dashi
Shkurti nis me një ritëm disi të paqartë, sidomos në dashuri, ku mund të shfaqen dyshime ose distancë emocionale. Asgjë nuk është e pakthyeshme: çiftet e qëndrueshme gjejnë gradualisht dialog më të qetë, ndërsa beqarët duhet të kuptojnë mirë çfarë duan përpara se të hedhin hapa të rinj. Në punë nuk është koha për vendime të nxituara; ky muaj shërben për të vëzhguar, planifikuar dhe konsoliduar. Vendimet e rëndësishme është më mirë të shtyhen për muajin mars.
Demi
Një muaj reflektimi dhe stabilizimi. Nevoja për të vënë rregull dhe për të forcuar siguritë personale bëhet më e fortë. Në dashuri, dialogu i hapur është thelbësor për të shmangur keqkuptimet dhe për të thelluar lidhjet. Në punë shfaqen ide dhe mundësi interesante, por duhen analizuar me qetësi dhe realizëm. Fjalë kyçe për Demin është maturia, si në vendime ashtu edhe në menaxhimin e energjive.
Binjakët
Shkurti është dinamik dhe plot stimuj, veçanërisht në jetën sociale dhe marrëdhëniet. Klima sentimentale bëhet më e lehtë, duke ndihmuar në sqarimin e keqkuptimeve të vjetra. Në punë, mundësitë konkrete shfaqen sidomos në gjysmën e dytë të muajit, falë kontakteve dhe bashkëpunimeve. Suksesi varet nga aftësia për të fokusuar energjinë pa u shpërndarë në shumë drejtime.
Gaforrja
Një muaj reflektues dhe vënës në mendime, që fton të shikoni brenda vetes dhe të rishikoni prioritetet. Ndjehet nevoja për qetësi, mbështetje emocionale dhe ritme më të buta. Në dashuri është e rëndësishme të besoni më shumë dhe të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Rritja është e ngadaltë, por e qëndrueshme, dhe sjell përfitime të forta në planin emocional.
Luani
Pas një janari të ngarkuar, shkurti sjell stabilizim. Në dashuri është koha për të përballur çështjet e pazgjidhura pa i shtyrë më. Në punë, rreth mesit të muajit shfaqen mundësi të reja për t’u vënë në lojë dhe për të treguar aftësitë. Fati rritet gradualisht drejt fundit të muajit, por kërkohet ekuilibër për të mos shteruar energjitë.
Virgjëresha
Muaj i kujdesshëm dhe i orientuar drejt kontrollit, sidomos në aspektin financiar. Këshillohet shmangia e shpenzimeve të panevojshme dhe riorganizimi i prioriteteve. Në punë është periudhë rregullimi dhe korrigjimi strategjish. Në dashuri nevojitet më pak kontroll dhe më shumë besim. Mirëqenia përmirësohet duke respektuar ritmet e trupit dhe mendjes.
Peshorja
Shkurti vazhdon procesin e filluar në janar, të bërë nga reflektime dhe rregullime të vogla. Në dashuri shfaqen sinjale të dobishme për të rikthyer harmoninë, pa imponime. Në punë ky është një muaj përgatitor, ideal për të sistemuar projekte dhe për të ndërtuar baza më të forta për të ardhmen. Qetësia është çelësi i suksesit.
Akrepi
Një muaj intensiv, emocionalisht i ngarkuar dhe i mbushur me vendime të rëndësishme. Intuita udhëheq zgjedhjet, sidomos në dashuri, ku pasioni është i fortë. Duke ndjekur ndjenjat e vërteta, rezultatet janë pozitive. Kujdes duhet treguar ndaj lodhjes fizike dhe emocionale, për të ruajtur energjinë.
Shigjetari
Dëshira për lëvizje, ndryshim dhe eksperimente është e fortë. Në dashuri kërkohet qartësi për të shmangur keqkuptime, ndërsa në punë duhet balancuar entuziazmi me përgjegjësinë. Muaji është i favorshëm për ide të reja, për sa kohë energjitë nuk shpërndahen pa drejtim. Shëndeti mbetet i mirë me një stil jete aktiv por të rregullt.
Bricjapi
Shkurti konfirmon stabilitetin e marrëdhënieve të rëndësishme dhe shtyn drejt planeve afatgjata. Në punë ka perspektiva të mira, edhe pse disa tensione kërkojnë durim. Rezultatet më të mëdha do të vijnë më vonë. Fati lidhet ngushtë me këmbënguljen dhe aftësinë për të balancuar punën me pushimin.
Ujori
Muaj që kërkon qartësi në marrëdhënie. Nevoja për liri mbetet e fortë, por duhet kombinuar me dëgjim dhe mirëkuptim. Në punë është kohë ndryshimesh: projektet e nisura më herët fillojnë të marrin formë konkrete dhe idetë e reja gjejnë terren të favorshëm. Fati rritet përmes inovacionit.
Peshqit
Shkurti është emocionalisht intensiv dhe i thellë. Yjet ftojnë të ndiqni intuitën dhe të investoni më shumë në marrëdhënie autentike dhe pasione personale. Në punë shfaqen mundësi të lidhura me kreativitetin dhe ndjeshmërinë. Mirëqenia përmirësohet duke zgjedhur ritme më të qeta dhe duke u kujdesur më shumë për veten.
Renditja e shenjave – Shkurt 2026
TOP SHENJAT (më të favorizuara)
Luani – Rikuperim i fortë, mundësi konkrete në punë dhe përmirësim i qartë në marrëdhënie.
Binjakët – Kontakte të dobishme, zhbllokime në gjysmën e dytë të muajit dhe klimë pozitive sociale.
Akrepi – Intuitë e fortë, vendime të guximshme dhe pasion që sjell rezultate.
Bricjapi – Stabilitet, projekte afatgjata dhe hapa të sigurt drejt suksesit.
SHENJA NEUTRA (muaj reflektimi dhe përgatitjeje)
5. Demi – Konsolidim dhe qartësi, por pa lëvizje të menjëhershme.
6. Peshorja – Harmoni në ndërtim, muaj tranzicioni.
7. Ujori – Ide të reja dhe ndryshime, por kërkohet qartësi emocionale.
8. Peshqit – Rritje e brendshme dhe kreativitet, më shumë emocional sesa praktik.
FLOP SHENJAT (më të sfiduara)
9. Dashi – Paqartësi në dashuri dhe vendime që duhen shtyrë.
10. Virgjëresha – Presion financiar dhe nevojë për durim.
11. Shigjetari – Shumë dëshirë për ndryshim, por rrezik shpërndarjeje energjie.
12. Gaforrja – Muaj i ndjeshëm, introspektiv, me ritme të ulëta.
