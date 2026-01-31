Horoskopi Paolo Fox për të dielën 1 shkurt 2026: dashuri, punë dhe fat

Horoskopi i Paolo Fox për ditën e diel, 1 shkurt 2026. Astrologu më i njohur televiziv sjell çdo ditë parashikimet për shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit, duke u ndalur te dashuria, puna dhe fati.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Ka një energji të fortë që të shtyn të veprosh dhe të mos shtysh më vendime të rëndësishme. Kjo vendosmëri reflektohet sidomos në fushën profesionale, ku është e nevojshme të sqarohen rolet dhe objektivat pa lënë vend për keqkuptime. Në marrëdhëniet sentimentale rritet nevoja për sinqeritet: të thuash atë që mendon ndihmon në forcimin e lidhjeve, edhe nëse në fillim krijon pak tension. Trupi ndjen lodhjen nga presioni mendor, ndaj është mirë të ngadalësosh ritmin kur të jetë e mundur.
Demi (20 prill – 20 maj)
Dëshira për stabilitet ndihet fort, sidomos në aspektin emocional. Marrëdhëniet kërkojnë siguri dhe vazhdimësi, ndërsa situatat e paqarta mund të peshojnë më shumë seç duhet. Edhe në punë kërkohet durim: mundësitë ekzistojnë, por duhen menaxhuar me qetësi dhe realizëm. Kujdesi për mirëqenien e përditshme ndihmon në rikuperimin e energjive.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Mendja është aktive dhe plot ide, të cilat mund të marrin formë konkrete nëse organizohen siç duhet. Dinamikat profesionale përfitojnë nga dialogu dhe kontaktet, por është e rëndësishme të mos shpërndahesh në shumë drejtime. Në dashuri ka dëshirë për lehtësi, megjithatë disa çështje të pazgjidhura kërkojnë përballje të drejtpërdrejtë. Shëndeti është i mirë, mjafton të shmangen ritmet tepër të lodhshme.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Emocionet udhëheqin shumë zgjedhje dhe e bëjnë këtë periudhë veçanërisht të ndjeshme. Në marrëdhëniet afektive lind nevoja për t’u ndier i kuptuar dhe i mbrojtur, sidomos në çift. Çështjet e punës kërkojnë kujdes dhe menaxhim të përgjegjshëm. Për t’u ndier më mirë, është thelbësore të gjesh momente qetësie dhe të ulësh tensionin e grumbulluar.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Ndjehet një shtysë e fortë për të treguar vlerat dhe për të marrë vlerësime konkrete. Kjo qasje favorizon punën, por kërkon kujdes që të mos neglizhohet ana emocionale. Në dashuri nevojitet më shumë prani dhe gatishmëri për të dëgjuar, pa i marrë gjërat si të mirëqena. Energjia është e mirë, por duhet menaxhuar për të shmangur lodhjen.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Nevoja për rregull dhe qartësi bëhet qendrore, sidomos në organizimin e angazhimeve të përditshme. Në punë, organizimi ndihmon për të përballuar edhe situatat më të ndërlikuara me qetësi. Në marrëdhëniet sentimentale është e rëndësishme të flasësh hapur, pa mbajtur gjithçka brenda vetes. Shëndeti përmirësohet duke dëgjuar më shumë trupin dhe duke respektuar ritmet personale.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Tema e ekuilibrit është në qendër dhe ndikon drejtpërdrejt te marrëdhëniet. Në dashuri rritet dëshira për harmoni dhe dialog të sinqertë, që ndihmon në forcimin e lidhjeve. Në punë kërkohen vendime të menduara mirë, pa nxitim. Një stil jete më i rregullt ndihmon edhe në aspektin fizik.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Ekziston një shtysë e fortë për ndryshim, sidomos në punë dhe në perspektivat e së ardhmes. Disa vendime kërkojnë guxim, por mund të sjellin rezultate pozitive. Në dashuri emocionet janë intensive dhe të thella, por është e rëndësishme të shmangen konfliktet e panevojshme. Shëndeti ndikohet nga gjendja emocionale, ndaj duhet gjetur mënyra për të shkarkuar tensionin.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Dëshira për liri dhe lëvizje ndihet fort. Në punë, idetë e reja dhe një këndvështrim më i gjerë sjellin përfitime, ndërsa në dashuri duhet gjetur balanca mes pavarësisë dhe pranisë emocionale. Trupi reagon mirë, por është e rëndësishme të mos e teprosh me angazhimet.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Ndjenja e detyrës udhëheq zgjedhjet dhe të shtyn të përqendrohesh te objektivat profesionale. Angazhimi shpërblehet, por nuk duhet lënë pas dore ana emocionale. Në dashuri kërkohet më shumë hapje dhe disponueshmëri. Shëndeti përmirësohet duke marrë pushime rigjeneruese dhe kohë për rikuperim.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Idetë nuk mungojnë dhe të shtyjnë drejt zgjidhjeve origjinale, sidomos në punë, ku kreativiteti mund të bëjë diferencën. Në dashuri lind nevoja për liri, por edhe për mirëkuptim, duke shmangur distancat e panevojshme. Shëndeti është i qëndrueshëm, mjafton të ruhen zakone të balancuara.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Ndjeshmëria është e theksuar dhe ndikon si në marrëdhëniet afektive, ashtu edhe në zgjedhjet praktike. Në dashuri kërkohet thellësi emocionale dhe ndarje e sinqertë ndjenjash. Në punë është e rëndësishme të qëndrosh konkret dhe të mos shpërqendrohesh nga emocionet. Mirëqenia fizike përmirësohet duke i kushtuar më shumë kohë pushimit dhe relaksit. /noa.al
